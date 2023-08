Ajax-Ludogorets, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Ajax-Ludogorets è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione all’Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: pronostici.

La tripletta di Kudus e la rete di Brobbey nella gara d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Europa League per l’Ajax. Il 4-1 finale conquistato in trasferta contro il Ludogorets è una sentenza. Questa sera arriverà il colpo di martello che metterà la parola fine ad un doppio confronto chiuso, praticamente, dopo soli 45minuti.

Sì, perché una settimana fa, gli olandesi in Bulgaria al 45′ conducevano per tre a zero dimostrando di avere qualcosa in più degli avversari. Il Ludogorets ha potuto fare ben poco contro lo strapotere tecnico e fisico della squadra allenata da Steijn, che si è pure rinforzata nel corso dell’estate con l’obiettivo di tornare a vincere in casa propria e non solo. Ora, quella di stasera sarà una gara che si deve giocare per forza con nessuna possibilità che il risultato possa essere ribaltato. No, davvero non c’è il minimo rischio che questo possa succedere.

Conoscendo però la mentalità di quel club che ogni anno riesce a tirare fuori qualche talento e che qualche talento lo prende – vedi Tahirovic dalla Roma proprio in questa sessione di mercato – possiamo tranquillamente affermare che la partita di gol, e di emozioni, ne dovrebbe comunque regalare. Sì, l’Ajax si dovrebbe divertire e magari lasciare qualche spazio alla formazione bulgara che non vuole però fare di nuovo una brutta figura. Di certo c’è una cosa: i padroni di casa dovrebbero riuscire a prendersi la vittoria.

Come vedere Ajax-Ludogorets in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Ajax-Ludogorets, in programma giovedì alle 20:00 e valida per il ritorno degli spareggi di qualificazione all’Europa League, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquistato i diritti sui turni preliminari della seconda competizione europea.

Il pronostico

In un match che almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare, non ci sono dubbi che l’Ajax si possa prendere di nuovo una vittoria, anche larga. Quindi i lancieri dovrebbero riuscire a sbloccarla già nel primo tempo. Poi, vista la passerella che ci sarà dopo il risultato dell’andata, anche il Ludogorets dovrebbe riuscire nel corso dei novanta minuti a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Ajax-Ludogorets

AJAX (4-2-3-1): Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, van den Boomen; Borges, Kudus, Bergwijn; Brobbey.

LUDOGORETS (4-3-3): Sluga; Witry, Verdon, Sundberg, Heister; Goncalves, Piotrowski, Yordanov; Tekpetey, Seco, Despodov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1