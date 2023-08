Lewandowski premiato, ma sul red carpet la moglie gli ruba la scena – FOTO

Lewandowski premiato la ma la scena sul red carpet gliela prende la moglie. Ecco le foto della bellissima compagna del polacco in Germania

Quante volte è successo – soprattutto in casi come questo – che un calciatore venisse oscurato da quella che è la bellezza della moglie? Tantissime volte, ed è successo di nuovo, questa volta in Germania, visto che il red carpet di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, è stato oscurato dalla bellezza della moglie, Anna. Il tutto è successo agli Sport Bild Awards.

Il 35enne, centravanti della nazionale polacca, ex Bayern Monaco, che l’anno scorso ha conquistato la Liga con la maglia dei catalani, è stato premiato dal quotidiano tedesco e ovviamente, così come tutti gli altri protagonisti, è arrivato insieme alla moglie. Lui era vestito con un abito rosso e una camicia nera e ha posato insieme alla compagna della sua vita davanti ai fotografi. Fotografi, e non solo, che sono stati catturati da quella che è stata la bellezza clamorosa della compagna, che ha deciso di stupire tutti presentandosi con un vestitino nero scollato Di un’eleganza di altri tempi. Tant’è che pochi si sono accorti – si scherza, ovviamente – della presenza di quello che sarebbe dovuto essere il protagonista della serata.

Lewandowski premiato, la moglie gli prende la scena

Lei è una guru del fitness, praticante di karate, che ha posato come detto con un abito nero e con delle scarpe abbinate. Col tacco ovviamente, perché nella serata di Amburgo tutti hanno deciso di presentarsi nel migliore dei modi, anche gli altri invitati di uno dei più importanti quotidiani tedeschi.

Un vestito corto, come potete vedere dalla foto in questione, che la donna polacca ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: sono stati moltissimi i like ricevuti dalla moglie di Robert, bellissima, tonica, con un sorriso altrettanto bello e che come descrizione ha messo “orgogliosa di te”, ovviamente riferito al marito che continua, nonostante non più la giovanissima età, a stupire dentro un campo di pallone. Che poi è quello che ha sempre fatto durante la sua vita. Gol a grappoli, come pochi hanno saputo fare. Per un certo periodo è stato anche il migliore numero 9 al Mondo. Che fenomeno.