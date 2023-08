Braga-Panathinaikos, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostici

Braga-Panathinaikos è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.

La nuova edizione della Champions League è ormai alle porte. Il quadro delle partecipanti è ormai definito. Restano da assegnare solamente gli ultimi sei pass per poter accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale.

E saranno gli spareggi, ultima tappa dei preliminari iniziati ad inizio luglio, a decidere chi potrà sfidare le squadre più prestigiose d’Europa, intascandosi inoltre una parte del montepremi, dettaglio non irrilevante soprattutto per piccoli club partecipanti a campionati per così dire “periferici” e che non navigano certo nell’oro. Una delle sfide più avvincente, oltre a quella tra Rangers e Psv Eindhoven, vede di fronte Braga e Panathinaikos. I portoghesi, lo scorso anno eliminati in Conference League dalla Fiorentina, sono approdati ai gironi di Champions solo due volte nella loro storia, nelle stagioni 2010-11 e 2012-13. In entrambe le occasioni sono dovuti passare dai preliminari: undici anni fa interruppero il sogno dell’Udinese, estromessa ai calci di rigore. Gli uomini di Artur Jorge sono reduci da un terzo turno abbastanza semplice, in cui hanno rifilato sette gol tra andata e ritorno ai modesti serbi del Backa Topola. Si sono visti tanti gol anche nelle due gare giocate in campionato: il Braga ha debuttato con una sconfitta interna con il Famalicao (1-2), seguita dal rocambolesco successo in casa del Chaves, battuto 4-2 sabato scorso.

Panathinaikos giustiziere del Marsiglia

Di turni preliminari invece il Panathinaikos, allenato dal serbo Ivan Jovanovic, ne ha dovuti superare ben due. I greci, tuttavia, a differenza del Braga si sono potuti concentrare esclusivamente sugli impegni europei, visto che non hanno ancora esordito in campionato.

Il club ateniese, che non mette piede in Champions League dal 2010, dopo aver eliminato il Dnipro-1 (1-3 e 2-2) ha realizzato l’impresa, mandando a casa il ben più blasonato Marsiglia, retrocesso in Europa League al termine di una doppia sfida dalle mille emozioni. Il Panathinaikos si era aggiudicato 1-0 il match d’andata, ma nel ritorno in Francia una doppietta di Aubameyang lo stava condannando all’eliminazione. Ma in pieno recupero un gol di Ioannidis ha spedito la partita prima ai supplementari e successivamente ai rigori, dove è stato decisivo l’errore di Guendouzi. Tra i migliori in campo l’ex Benevento Brignoli.

Come vedere Braga-Panathinaikos in diretta tv e streaming

La gara tra Braga e Panathinaikos, in programma mercoledì alle 21:00, è valida per l’andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Braga-Panathinaikos sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Il Braga è favorito, anche in ottica qualificazione, ma guai a sottovalutare il Panathinaikos, che ha già fatto lo sgambetto al Marsiglia e che avrà il vantaggio di giocare davanti al suo tifo caldissimo nel ritorno. Puntiamo in ogni caso sul successo casalingo, in una gara da almeno due gol complessivi, visto il trend delle due squadre finora.

Le probabili formazioni di Braga-Panathinaikos

BRAGA (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Pizzi, Vitor Carvalho, Al-Musrati, Bruma; R. Horta, Djaló.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Brignoli; Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Mladenovic; Vilhena, Perez; Mancini, Djuricic, Bernard; Ioannidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1