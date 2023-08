Eintracht Francoforte-Darmstadt è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

L’Eintracht Francoforte ha deciso di dare il benservito ad Oliver Glasner, l’allenatore che soltanto un anno prima aveva contribuito al trionfo in Europa League.

Il tecnico austriaco ha pagato lo scotto di una stagione sottotono, in cui i picchi sono stati gli ottavi di finale raggiunti in Champions League – persi tuttavia in maniera netta contro il Napoli – e la finale di Coppa di Germania, nella quale le Adler si sono arrese 2-0 al Lipsia. I rossoneri sono riusciti in extremis ad arrivare settimi e ad acciuffare l’Europa, ma quella minore: la Conference League. Al posto di Glasner è arrivato Dino Toppmoller, reduce dall’esperienza come vice di Julian Nagelsmann sia al Lipsia che al Bayern Monaco. I cambiamenti a livello di rosa, come al solito, sono sono stati pochi: l’Eintracht ha perso a zero N’Dicka e Kamada, mentre Sow è finito al Lipsia per 10 milioni di euro. Tra gli acquisti più interessanti quello di Dina Ebimbe, arrivato dal Psg e già in gol nel primo turno di Coppa di Germania contro il Lokomotive Lipsia, al quale domenica scorsa Kolo Muani e compagni hanno rifilato ben sette reti. Nel tabellino dei marcatori c’è finito anche Ngankam, talentuoso attaccante prelevato dall’Hertha Berlino.

Ritorna il derby con il Darmstadt

Per i tifosi dell’Eintracht Francoforte non poteva esserci esordio migliore in Bundesliga: se la vedranno con il neopromosso Darmstadt, un altro club dell’Assia che ha rimesso piede in massima serie dopo sei anni.

Si tratta a tutti gli effetti di un derby, dunque. E pure sentito. I Lilien, questo il soprannome del club – si rifà al giglio presente nello stemma – puntano ovviamente a quella salvezza che sono riusciti a conquistare solo una volta nelle quattro occasioni in cui sono saliti al piano di sopra. Nella passata stagione sono stati promossi direttamente in un finale al cardiopalma, terminato con le prime tre squadre racchiuse in un solo punto. Le prime uscite degli uomini di Torsten Lieberknecht però non sono affatto incoraggianti: nelle amichevoli hanno vinto a malapena in un’occasione contro una formazione dilettantistica ed una settimana fa sono stati eliminati dalla Coppa di Germania, perdendo 3-0 con l’Homburg.

Come vedere Eintracht Francoforte-Darmstadt in diretta tv e streaming

La gara tra Eintracht Francoforte e Darmstadt, in programma domenica alle 17:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La prima uscita, disastrosa, del Darmstadt contro una squadra non professionistica in coppa fa ipotizzare una vittoria comoda dell’Eintracht Francoforte. Le reti saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Darmstadt

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Koch, Hasebe, Pacho; Buta, Dina Ebimbe, Skhiri, Max; Lindstrom, Götze; Kolo Muani.

DARMSTADT (3-4-2-1): Schuhen; Klarer, Zimmermann, Riedel; Nürnberger, Mehlem, Holland, Karic; Manu, Honsak; Hornby.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0