Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Werder Brema-Bayern Monaco è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La Bundesliga riparte con i campioni in carica, per l’undicesima volta di fila, del Bayern Monaco: una vittoria inaspettata quella della scorsa stagione, dopo la caduta clamorosa del Borussia Dortmund in casa che ha regalato il titolo ai bavaresi di Tuchel. Basta questo per dire che la squadra ospite è quella favorita, che la scorsa settimana ha preso pure Kane colmando quel buco lì davanti che l’anno scorso era stato lasciato da Lewandowski. L’ex Tottenham dovrebbe giocare dal primo minuto questa sera, e tutti gli occhi saranno puntati su di lui.

Oltre la voglia di partire con il piede giusto, il Bayern Monaco deve mettersi alle spalle fragorosa contro il Lipsia nella finale della Supercoppa di Germania. Un tre a zero senza possibilità di commento: evidente, dopo il risultato, che il lavoro di Tuchel sarà ancora lungo e per carburare serve ancora un poco di tempo, ma non è che il Werder arrivi a questa sfida in modo migliore, visto che i padroni di casa hanno perso in Coppa di Germania contro una squadra di terza divisione. Insomma, due squadre che hanno la voglia di rifarsi e che hanno il bisogno di rifarsi. Ma ovviamente è il Bayern la squadra favorita. La squadra di Tuchel la partita la dovrebbe vincere senza nemmeno particolari problemi.

Come vedere Werder Brema-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Werder Brema-Bayern Monaco è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco è la squadra più forte di Germania. I bavaresi sono quelli che possono vincere il campionato e che dopo l’acquisto di Kane possono arrivare anche in fondo alla Champions League. E hanno la voglia, soprattutto, di mettersi alle spalle la sconfitta in Supercoppa. Per il Werder Brema invece non ci sarebbe potuto essere debutto più difficile, contro una formazione ferita e che ha voglia di iniziare con il piede giusto almeno in campionato. Sì, una vittoria ospite è nell’ordine delle cose. Una gara che potrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Bayern Monaco

WERDER BREMA (3-4-2-1): Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch; Fullkrug

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3