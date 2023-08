Terra chiama Sinner: i VIDEO tutti da ridere fanno il giro dei social

Sinner, i video sono già diventati virali sui social network: ecco cosa ha combinato il tennista altoatesino in quel di Toronto.

Qualcuno ci sperava. Qualcun altro lo temeva. E, alla fine, è successo. Il derby azzurro più atteso di tutti i tempi potrebbe andare in scena proprio a Toronto, in occasione del Canada Open che avrà inizio domani, lunedì 7 agosto. Una prima, primissima volta, che mette i brividi solo a pensarci.

L’unico potenzialmente in grado di evitare che Matteo Berrettini e Jannik Sinner entrino in rotta di collisione è Gregoire Barrere, il tennista francese che incontrerà il martello romano al primo turno del Masters 1000 che si giocherà nei prossimi giorni al di là dell’Oceano. Ma se l’ex numero 1 d’Italia dovesse batterlo, allora sì, che se ne vedrebbero delle belle. Il capitolino e l’altoatesino non si sono mai incontrati e sarebbe davvero interessante, per quanto sadico per chi ha il cuore di colore azzurro, assistere a questa sfida. Berrettini è reduce da un’ottima performance a Wimbledon e sarà chiamato a dimostrare, a Toronto, che non si è trattato di un caso fortuito. Che il peggio è passato e che è pronto, almeno si spera, a splendere come una volta.

Sinner non ha più messo piede in campo, archiviato lo Slam britannico, e potrebbe quindi essere un po’ “appannato” rispetto al solito. Difficile prevedere, insomma, come possa evolversi questo match, benché resti inteso che Jannik è stato molto più continuo in questa stagione e che parte indubbiamente avvantaggiato rispetto al suo amico e collega.

Sinner, applausi e fiches: sorteggio tutto da ridere

Quando Sinner ha scoperto che al secondo turno avrebbe potuto imbattersi in Berrettini, si trovava proprio sul luogo del misfatto. Il tennista italiano ha preso parte al sorteggio del tabellone principale di Toronto e si è anche reso protagonista di due siparietti abbastanza esilaranti.

Soglia dell’attenzione = Prima di servizio https://t.co/qGz1BiuAhC — Fil 🏖️ (@FilippoPompilii) August 4, 2023

Il popolo dei social ha subito notato qualcosa di strano e ha ben pensato di farlo “nero”, in senso ironico, s’intende. I video che immortalano le due scenette stanno facendo il giro di Twitter e regalando risate a go-go ai sostenitori di Jannik e ai tennissofili in generale, non fosse altro perché Sinner sembra essere in un mondo tutto suo.

Nel primo continua a battere le mani ben al di là della durata standard dell’applauso della platea, perché probabilmente assorto nei suoi pensieri. Nell’altro gioca invece, incurante delle telecamere puntate su di lui, con le fiches poco prima utilizzate ai fini del sorteggio. Un bambinone dalla zazzera rossa che in campo si muove come un leone ma che, fuori dal rettangolo, se la spassa come meglio può.