Tennis, forme esagerate: il vestitino fa fatica

Tennis, le forme sono esagerate e il vestitino fa fatica a contenerle. In questo modo ha un futuro non solo nello sport ma anche come influencer

Mettiamo le cose in chiaro: a livello Mondiale è una tennista quasi sconosciuta ma essendo giovanissima, e andando a vedere il suo profilo social potete notare anche che ha una grande passione per lo sport, potrebbe diventare una delle più importanti atlete dei prossimi anni. Di certo al momento, con 17mila followers su Instagram, possiamo tranquillamente affermare che un futuro da influencer ce lo ha quasi assicurato.

Lei è americana, Alexandra Jaksec sta cercando a suon di allenamenti di farsi spazio in un mondo difficile come quello dello sport. I risultati a livello giovanile ci sono stati, quello che manca adesso è il salto di categoria, il tocco di qualità che la potrebbe far balzare in avanti nelle classifiche. Ma al momento, in piena estate nostrana, non è tempo di pensarci. Adesso si pensa soprattutto a godersi le vacanze e a mettere sui social qualche scatto per far aumentare l’appeal del suo profilo. Forme strepitose per Alexandra, che il vestitino che indossa a malapena riesce a contenere.

Tennis, Alexandra e quelle curve da capogiro

Intanto il vestito è veramente bello, con la schiena scoperta. Però è evidente che lo stesso faccia fatica a trattenere le generose forme della splendida ragazza americana che ha il sogno di diventare una giocatrice professionista.

La foto ha fatto il pieno di like e di commenti e tutti gli utenti hanno rimarcato se mai ce ne fosse bisogno quella che, è evidente, è una bellezza acqua e sapone che non ha bisogno di nessun ritocco. Lo possiamo tranquillamente vedere anche nella prima foto di questo articolo, mentre Alexandra è impegnata in un allenamento. Nonostante quella che è la fatica fisica, rimane bellissima. Insomma, una ragazza da seguire non solo per quello che come detto potrebbe dare dentro il campo, ma anche per quello che potrebbe regalare fuori. Emozioni. Senza dubbio.