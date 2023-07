Tennis, nodo alla camicia e gonna corta: Instagram in tilt, mai vista così

Tennis, il nodo alla camicia e la gonna corta: no, in questo modo non l’avete mai vista e Instagram va letteralmente in tilt. Ecco di chi parliamo

Ma chi lo dice che, quando metti al mondo un figlio, la vita finisce o quasi? Chi lo ha detto? Chi continua a insinuare una cosa del genere? Beh, non esageriamo, per molti è davvero così, soprattutto per quelle persone che, mettendo al mondo una nuova vita, devono raddoppiare i sacrifici per sbarcare il lunario. E questo non è un problema di chi vive nell’agiatezza.

E una di queste è senza dubbio Tsvetana Pironkova, tennista bulgara, che nel momento in cui ha dato alla luce suo figlio ha deciso di smettere momentaneamente con il tennis. Ma questo cambio di vita ha permesso a tutti noi di conoscere un’altra donna, una donna bellissima, che riesce a stregare clamorosamente i suoi fan quando piazza uno scatto sul suo sempre più seguito – e che ogni giorno guadagna pezzi – profilo social.

Tennis, lo scatto manda in tilt Instagram

E se nei giorni scorsi si era lasciata andare con qualche bikini e con qualche vista di troppo, adesso la Pironkova dimostra tutta quella bellezza con un look mai visto prima d’ora.

Una camicia legata alla vita con un nodo e una gonna cortissima che mette in risalto le sue gambe da atleta. Una donna bellissima la bulgara, una che non passa, decisamente, mai inosservata. Una gioia per gli occhi per i suoi fan che non hanno mai nascosto quello che è il loro interesse anche per le attività extra tennis della donna. Che, come ricorderete, è riuscita ad arrampicarsi nella sua carriera da tennista fino al posto numero 31 del ranking Mondiale prima di questo cambio repentino di vita. Che i suoi follower ovviamente apprezzano, visto che comunque non è mai volgare e riesce anche a dare un poco di brio alla questione con alcune pose da modella.