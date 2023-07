Emma Raducanu, sorriso contagioso: una foto da primo premio

Emma Raducanu, il sorriso è bellissimo e anche contagioso. Lo scatto è in lizza per il primo premio. Ecco la nomination per la tennista

Emma Raducanu oltre ad essere una bravissima tennista è anche una ragazza che riesce sempre con il suo sorriso a mettere a tutti di buonumore. Sì, proprio così, perché vedere una giovane sorridere in questo modo, ringraziando per quelle doti fisiche e tecniche che madre natura le ha donato, non è cosa da tutti.

E pensare che lei di scatti anche belli ne ha regalati moltissimi ai propri tifosi nel corso di questi anni: il suo profilo social infatti è uno dei più seguiti tra le tenniste. Merito non solo della sua bellezza acqua e sapone che piace a tutti, ma anche per quelli che sono i suoi risultati nel circuito.

Bene, lo scatto che vedere in questo articolo è bellissimo, fatto nel momento giusto, con la luce giusta ed è merito ovviamente del professionista che lo ha fatto. Ed è così bello – risale a Wimbledon dello scorso anno – che è stato inserito nella nomination per il British Photography Awards, vale a dire una delle foto più belle del mondo sportivo dell’anno. A nostro avviso, almeno la nomination, è giusta, anche se ci sono altre fotografie davvero bellissime in lizza. Ma senza dubbio Emma merita, anche per quello che riesce a dare a questo sport.