Sofia Goggia e la posa senza veli: non si è tirata indietro

Sofia Goggia e la posa senza veli: la sciatrice azzurra, che ha frantumato record su record, non si è proprio tirata indietro

Sofia Goggia, quando parla, lascia sempre il segno. Un personaggio che divide: amata dai propri tifosi e dagli appassionati sportivi, un poco meno dalle colleghe visto che nel corso di questi anni le polemiche che l’hanno interessata sono state parecchie.

Diciamo che è sempre al centro dell’attenzione, così al centro dell’attenzione che per un periodo, nei mesi scorsi, si parlato anche di una sua possibile partecipazione a Sanremo al fianco di Amadeus. Il progetto non è poi andato a buon fine ma nel futuro – nell’intervista rilasciata al Il Messaggero – Sofia non ha chiuso le porte ad una possibile partecipazione a qualche importante programma televisivo. Anzi, ha chiaramente detto, ovviamente dopo che si chiuderà la sua carriera (“Almeno altri 4 anni ce li ho su buoni livelli“) che non si preclude nessuna possibilità. Nemmeno quella di posare senza veli. Cosa che lei in maniera comunque poco osé ha già fatto per le copertine di Oggi e SportWeek. Insomma, un pensiero a qualche nudo artistico c’è.

Sofia Goggia, ecco come potrebbe posare senza veli

A specifica domanda su questa possibilità, Sofia ha risposto in questo modo: “Dipende. Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei. In parte l’ho già fatto” ha sottolineato. Quindi le possibilità ci sono, eccome, soprattutto perché di professionisti che un nudo riescono a renderlo davvero elegante ce ne stanno, e anche parecchi.

Non si è parlato solo di questo, ovviamente, ma anche della sua carriera e del suo modo di essere: “Una lupa” ha sottolineato, svelando che per stare sempre a certi livelli bisogna essere in questo modo. Si è parlato anche del suo corpo, assicurato, perché rischia sempre qualcosa quando tocca alcune velocità sugli scii. Ma non si è parlato della notizia che circola con una certa insistenza negli ultimi giorni dopo la paparazzata del settimanale Chi dei giorni scorsi, quando in una piscina a Roma è stata beccata insieme a Massimo Giletti. Si parla di una love story, ma nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata.