Scandalo a Sky Sports: matrimonio segreto con l’amica della figlia

Scandalo a Sky Sports, matrimonio segreto – rinviato un paio di volte – con l’amica della figlia. Ha anche lasciato la moglie

Un intreccio amoroso di quelli che Beautiful spostati proprio. Anche se, c’è da dire, qui di finzione non c’è nulla. Realtà. Una cosa che ha fatto scandalo in Inghilterra, visto che il protagonista assoluto di questa vicenda è un ex commentatore di Sky Sports.

Da quelle parti Richard Keys è conosciuto bene, visto che per molti anni è stato uno dei commentatori della Premier League del canale dedicato. Ad un certo punto, però, è stato licenziato per dei commenti che non sono stati ritenuti adeguati – spiega il Daily Mail – nei confronti dell’arbitro donna Sian Massey-Ellis. E questo era successo nel 2011. Acqua passata, ovviamente. Adesso il giornalista televisivo è entrato nel mirino del gossip per un altro motivo: quello di aver sposato l’amica, 34enne, della figlia. Un matrimonio rinviato un paio di volte per via del Covid ma che adesso ha visto la luce. Keys, di anni, invece, ne ha la bellezza di 66. E il nome della nuova moglie è Lucie Rose.

Scandalo a Sky Sports, ecco il matrimonio

Keys, secondo quanto raccontano i britannici, avrebbe lasciato la moglie che stava uscendo da quel tunnel nerissimo che è il cancro. Anche se c’è da dire che il giornalista sportivo ha sempre negato questa cosa: si sarebbe innamorato della giovanissima amica della figlia dopo, e non in quel periodo. La verità, onestamente, non si verrà mai a sapere.

Quello che rimane è il matrimonio, dopo i primi 36 anni di fede nunziale insieme all’altra donna. Le conseguenze della separazione, inoltre, non hanno toccato solamente la vita dei due che sono stati protagonisti, ma secondo quanto raccontato a più riprese dalla prima moglie di Keys, ha rovinato anche la vita della figlia, attrice, che dopo la notizia dell’innamoramento del padre nei confronti dell’amica, è finita nel tunnel dell’alcolismo in questo caso oltre ad avere uno stato depressivo che non le ha permesso di continuare a svolgere il proprio lavoro. Ma tutte queste notizie non hanno fermato la coppia, che in un matrimonio da 20mila sterline – sì, da quelle parti fanno anche i conti in tasca – ha deciso di dire sì.