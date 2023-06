Tennis, da Wimbledon a OnlyFans: la nuova Sharapova ha cambiato vita

Tennis, è passata da Wimbledon a OnlyFans, il portale per contenuti per adulti. Ecco la nuova vita della splendida Sofya

Da Wimbledon a OnlyFans il passo è breve. E poi diciamocelo chiaramente, la cosa è quasi identica, sempre sotto i riflettori stai anche se in situazioni diverse. Di certo, forse, dopo che la stessa ha trionfato torneo Juniores, quello Under 16, in Inghilterra, nessuno si aspettava che in così poco tempo potesse decidere di cambiare vita.

E invece così ha fatto la tennista (ex), classe 1999 Sofya Zhuk. Una vita totalmente stravolta in pochissimi anni. Dalla racchetta ai social per adulti, ma prima il passaggio fondamentale è stato quello di farsi conoscere attraverso gli altri social, Instagram in particolare, dove nel corso degli anni ha fatto venire con i suoi scatti il mal di testa ai suoi 100mila follower. Scatti e stories davvero incredibili che hanno fatto vedere le sue forme. Sì, perché davvero c’è poco spazio all’immaginazione in quello che fino al momento ha fatto vedere.

Tennis, la nuova vita di Sofya Zhuk

Una nuova vita per Sofia Zhuk, totalmente diversa da quella di un’atleta anche se, ovviamente, per aumentare anche gli abbonamenti su OnlyFans ha bisogno di rimanere in forma. E gli allenamenti si fanno ugualmente magari con meno intensità rispetto al solito, a quando scendeva in campo scaldando la classifica WTA e diventando in poco tempo l’erede designata di Maria Saharapova.

Non è andata proprio così, è evidente, ma è andata totalmente in un altro modo, con una scelta di vita importante. Magari non ce l’ha fatta a sostenere la pressione che, vuoi o non vuoi, a quei livelli è davvero alta. O magari si è stancata di allenarsi tutti i giorni senza soluzione di continuità. Questo noi non lo sappiamo ma siamo certi di una cosa, e qui non c’è davvero poco spazio ai commenti: chi non si stancherà mai di guardarla sono i suoi seguaci sui canali social che sanno anche di poterla vedere ancora più spinta abbonandosi al suo canale.