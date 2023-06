I pronostici di mercoledì 7 giugno: c’è la finale di Conference League West Ham-Fiorentina, la Super Lig turca e la Coppa Libertadores.

Parla di nuovo italiano la finale della Conference League 2022-23, solamente la seconda della giovanissima competizione Uefa, che ha debuttato nella scorsa stagione. In fondo, stavolta, c’è arrivata la Fiorentina che sogna di succedere nell’albo d’oro alla Roma.

L’Italia, che ha riportato ben tre squadre in ciascuna delle finali europee a distanza di quasi trent’anni dall’ultima volta, ci riprova. Una settimana dopo l’amara sconfitta patita dalla Roma nella notte di Budapest, battuta dal Siviglia ai calci di rigore. Come nell’imminente finale di Champions League, in programma sabato prossimo ad Istanbul tra Manchester City e Inter, sarà Serie A contro Premier League. L’avversario degli uomini di Vincenzo Italiano è il West Ham, che come la Fiorentina ha rispettato i pronostici della vigilia: gli Hammers figuravano sin dall’inizio tra i principali favoriti per la vittoria della Conference League e, nonostante una stagione travagliata, non hanno tradito le attese.

La squadra di Italiano, come fa spesso, partirà aggressiva e cercherà di dominare il gioco attraverso il possesso, mentre il West Ham proverà ad imporsi sul piano fisico e sfruttando principalmente le ripartenze, potenzialmente letali per una difesa costantemente alta come quella della Viola.

Facile, dunque, immagine una gara movimentata e con entrambe le squadre a segno.

Pronostici altre partite

Nella notte scenderanno poi in campo le squadre di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana: i gironi di qualificazione sono alle battute finali, attese le vittorie di River Plate e Aucas, mentre per i gol meglio guardare alla Coppa di Norvegia. Occhio in particolare a Ranheim-Bodo/Glimt e Vard Haugesund-Stromsgodset.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Fiorentina-West Ham, Conference League, ore 21:00

Vincenti

• Besiktas (in Besiktas-Konyaspor, Super Lig, ore 19:00)

• Istanbulspor (in Istanbulspor-Umraniyespor, Saudi Pro League, ore 19:00)

• Aucas (in Aucas-Nublense, Coppa Libertadores, ore 02:00)

• River Plate (in River Plate-Fluminense, Coppa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ranheim-Bodo/Glimt, Coppa di Norvegia, ore 18:00

• Vard Haugesund-Stromsgodset, Coppa di Norvegia, ore 18:00

• Istanbulspor-Umraniyespor, Super Lig, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Blooming-Audax Italiano, Coppa Sudamericana, ore 02:00

• Vard Haugesund-Stromsgodset, Coppa di Norvegia, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Fiorentina-West Ham, Conference League, ore 21:00)