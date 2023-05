Fiorentina-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Roma è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La testa è altrove. Il campionato non è più una priorità per Fiorentina e Roma: entrambe infatti si preparano ad essere rispettivamente protagoniste nelle imminenti finali di Conference ed Europa League. La Viola ne ha appena giocata un’altra, di finale. Mercoledì scorso ha sfidato l’Inter nell’ultimo atto della Coppa Italia, arrendendosi 2-1 ai nerazzurri.

Non è bastata la solita prestazione ambiziosa alla squadra di Vincenzo Italiano, incapace di mantenere il vantaggio conquistato nei primi cinque minuti di gioco grazie ad una rete di Nico Gonzalez. I detentori del trofeo hanno approfittato di un paio di disattenzioni difensive e l’hanno ribaltata già nel primo tempo con una doppietta dello scatenato Lautaro Martinez. Nella ripresa l’assedio viola si è rivelato infruttuoso: Jovic ha avuto la palla del possibile 2-2 ma l’ha sprecata malamente, impedendo alla Fiorentina di andare quantomeno ai supplementari. Ora i gigliati puntano tutto sulla Conference League: il 7 giugno a Praga la contenderanno al West Ham, consapevoli che anche in quel caso vincere la coppa significherebbe strappare un pass per la prossima Europa League. Per Biraghi e compagni è ormai impossibile arrivarvi tramite il piazzamento in campionato: domenica scorsa il pareggio (1-1) con il Torino li ha allontanati anche dall’ottavo posto, occupato dal Monza.

Roma, tutto sull’Europa League

È terminata in parità anche la partita che ha visto protagonista la Roma di José Mourinho, fermata sul 2-2 allo stadio Olimpico dalla Salernitana. Un risultato che di fatto è una vera e propria resa per quanto riguarda la corsa al quarto posto ed alla Champions League.

I capitolini sono sesti a quota 60 punti, a -4 dal Milan quarto. Dovrebbero vincere entrambe le ultime partite e sperare che i rossoneri non facciano lo stesso: in caso di arrivo a pari punti gli uomini di Stefano Pioli avrebbero la meglio per via della differenza reti visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità. Davanti, intanto, c’è pure l’Atalanta, che ha un punto in più. Ecco perché il tecnico portoghese in testa ha solamente l’Europa League: nella prossima settimana affronterà il temibile Siviglia nella finale di Budapest, con la possibilità di sollevare un trofeo continentale per il secondo anno consecutivo ed ottenere il lasciapassare per la prossima edizione della Champions League, da testa di serie.

Come vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Roma in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma ha vinto sei degli ultimi sette confronti contro la Fiorentina, compresa l’andata terminata 2-0 per i giallorossi all’Olimpico. I viola si aggiudicarono invece la sfida del “Franchi” esattamente un anno fa, contro una Roma distratta anche all’epoca da una finale, quella di Conference League. Mourinho dovrebbe esagerare con il turnover, ma anche Italiano farà riposare molti fra quei titolari che hanno giocato in Coppa Italia mercoledì. Entrambe, insomma, non hanno grosse motivazioni per quanto riguarda il campionato. Ed è per questo che si consiglia di stare alla larga dal risultato finale: probabile che, senza pressioni, sia viola che giallorossi riescano a segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1