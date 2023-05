Formazioni ufficiali Udinese-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Pronostico marcatori di Udinese-Napoli e i possibili ammoniti e tiratori: le scelte di Sottil e Spalletti in vista della sfida della Dacia Arena.

La notta della storia. Tutta Napoli è in fermento e assapora da tempo la conquista del terzo Scudetto della sua storia, ormai ad un passo. Alla compagine di Spalletti, padrona del proprio destino, basta un pareggio in occasione del match contro l’Udinese per laurearsi ufficialmente Campione d’Italia, dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo con cui i biancocelesti hanno consolidato il secondo posto.

Udine da giorni si è popolata di bandiere e del calore del popolo Azzurro che sta per ritornare sul tetto d’Italia: la tavola è apparecchiata per tributare il giusto omaggio alla cavalcata trionfale di un Napoli che ha dettato legge in un campionato mai in discussione e che Osimhen e compagni sono stati fantastici a polverizzare. Agli Azzurri, però, manca l’ultimo sforzo, il colpo di reni definitivo prima di poter assaporare il godimento iperuranico. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia

Udinese-Napoli, il pronostico marcatori

Una cavalcata trionfale non può non essere suggellata dal sigillo dell’alfiere principale di questa corsa spasmodica degli Azzurri. Victor Osimhen, a secco sia contro la Juventus che contro la Salernitana, ha una voglia matta di imprimere il suo sigillo in una serata speciale, in una partita speciale. L’attaccante nigeriano, che tra l’altro intende rispondere anche a Lautaro Martinez nel computo della classifica marcatori, ha grandi chances di mettere la sua firma sulla partita e decidere magari già nella prima frazione di gioco la contesa. La difesa dell’Udinese ha mostrato qualche lacuna di troppo a leggere determinati movimenti alle spalle della propria linea: musica per le orecchie dell’attaccante del Napoli, pronto a ritornare al gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Udinese-Napoli

Uno dei protagonisti di Napoli e del Napoli è il suo Capitano, Giovanni Di Lorenzo. Gli attacchi nello spazio del laterale destro di Spalletti hanno rappresentato costantemente nell’arco della stagione una chiave tattica importante a disposizione del tecnico di Certaldo. L’ex Empoli potrebbe ritagliarsi anche stasera lo spazio sufficiente per provare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria, così come Roberto Pereyra, uno che anche sui calci da fermo sa come far male alle difese avversarie. Occhio anche ad Udogie ed Elmas sul fronte marcatori. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, intrigano e non poco le candidature di Bijol e Ndombelé.