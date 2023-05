Scommesse, il sistemone paga: così hanno vinto 14mila euro con 21 partite

Scommesse, il sistemone paga ancora. Ecco come sono riusciti a vincere la bellezza di 14mila euro con 21 partite giocate. Il colpo arriva subito

Il sistemone colpisce ancora. In Puglia, in particolare l’Agenzia Eurobet di Ginosa – così come raccontato da Agimeg.it – che riesce a piazzare il colpo da 14 mila euro con 21 partite pronosticate.

L’agenzia in questione, ogni settimana, e così come fanno quasi tutte, offre ai propri clienti delle opportunità di scommessa presentando diverse schedine, e tra queste ce n’è una che riguarda un sistemone. “Si tratta di un tipo di giocata molto apprezzata dai nostri clienti – spiega ad Agimeg Giuseppe Convertino titolare dell’agenzia – e che proponiamo ormai da tempo con ottimi risultati. Possiamo definirlo un sistema “storico” visto che ogni settimana i nostri utenti lo aspettano con fiducia”. E questa fiducia è stata ripagata nello scorse fine settimana, visto che è stato centrato con 21 partite in gioco con Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie protagonisti come campionati, oltre quello portoghese e quello turco. Tutti dentro per un colpo grosso e una quota per il sistema che era di 7,70 euro.

Scommesse, esce il sistemone

Il sistema era diviso quindi in 10 quote da quasi 8euro ciascuna ed è stato acquistato ovviamente da dieci scommettitori che, alla fine dello scorso fine settimana, si sono portati a casa la bellezza di 1.400euro a testa.

Sì, perché il sistema in generale dava come vincita massima 14.256 euro. E l’incastro perfetto è uscito, che ha permesso di gioire e di chiudere in questo modo il mese di aprile con un’importante vincita. Come detto in Puglia non è la prima volta che questo sistemone riesce: era già successo nel corso dei mesi scorsi e adesso è tornato di nuovo alla ribalta. Anche perché 14mila euro con 21 partite pronosticate non è una scommessa che riesce tutti i giorni. Anzi, è una che di solito esce una sola volta nella vita. Bene, questa come detto è l’ultima vincita importante dello scorso mese di aprile, e ce ne sono state diverse che da queste colonne vi abbiamo raccontato. Adesso si entra nel mese di maggio con gli ultimi scampoli di stagione dei vari campionati che devono dare i verdetti. E vedremo di conseguenza se anche per le scommesse andrà bene.