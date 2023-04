Nuova penalizzazione: richiesta ufficiale e sentenza immediata

Nuova penalizzazione: la richiesta è ufficiale e la sentenza è immediata. Si decide tutto entro la giornata di oggi. Altra classifica stravolta

La Juventus, mercoledì, capirà se il Collegio di Garanzia del Coni ridarà indietro i quindici punti di penalizzazione che hanno stravolto la classifica della Serie A. C’è molta attesa, dalle parti di Torino, di capire quale sarà il futuro della Vecchia Signora che si potrebbe trovare di nuovo in piena zona Champions League.

Ma c’è attesa proprio in queste ore per un’altra società, di Serie B in questo caso, che ha visto la richiesta ufficiale da parte della Procura federale di una richiesta di penalizzazione di 3 punti. Che potrebbero stravolgere, senza dubbio, la classifica della serie cadetta visto che parliamo della Reggina di Pippo Inzaghi che, in un solo colpo, passerebbe dal quinto posto all’ottavo, con il serio rischio di veder sfuggire i playoff. Insomma, è una situazione strana e come detto il futuro, dalle parti dello Stretto, lo conosceranno nella serata di oggi, visto che una sentenza dovrebbe arrivare appunto in queste ore.

Nuova penalizzazione, la Reggina rischia 3 punti

Ma perché la Reggina rischia questa penalizzazione? Il motivo è presto spiegato e non è dovuto alla nuova società – Saladini dalla scorsa estate è il presidente acquisendo il club da Gallo – ma appunto alla vecchia gestione della società amaranto spiega la Gazzetta dello Sport.

Il motivo è quello di non aver ottemperato al pagamento alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di novembre e dicembre 2022. “Il club amaranto, che sta attendendo l’omologa relativa alla ristrutturazione del debito rilevato dalla precedente gestione societaria, aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter effettuare il versamento, che fa parte del debito cristallizzato al momento della richiesta di ristrutturazione, ma era arrivato un no”. E questo no potrebbe costare questa penalizzazione. In ogni caso, sempre il quotidiano rosa, spiega che la squadra cadetta farebbe immediatamente ricorso in caso di penalizzazione. E questo ovviamente allungherebbe quelli che sono i tempi di una sentenza definitiva con una classifica che sarebbe in balia delle aule dei tribunali. Insomma, i campionati italiani in questo momento sono quasi tutti sub iudice.