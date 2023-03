Real Sociedad-Roma è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Una Roma spietata ed allo stesso tempo cinica giovedì scorso si è portata a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League ottenendo uno dei migliori risultati possibili contro la temibile Real Sociedad. A San Sebastian si ripartirà dal rassicurante 2-0 dell’Olimpico, una gara in cui i giallorossi hanno giocato un po’ al gatto col topo, colpendo la formazione basca al punto giusto, prima con El Shaarawy e poi con Kumbulla.

La squadra di José Mourinho ha lasciato il pallino del gioco agli uomini di Imanol Alguacil limitandosi a fare ciò che gli riesce meglio sotto la gestione del tecnico portoghese: difendersi tenendo il baricentro basso e ripartire velocemente. La Real Sociedad è caduta in questa “trappola” e adesso è con un piede fuori dalla seconda competizione continentale. Gli toccherà infatti vincere con almeno tre gol di scarto per porre fine all’avventura europea dei capitolini. Tutto fatto, dunque? Neanche per sogno. Mourinho ha applaudito i suoi all’andata ma li ha messi in guardia da possibili cali di tensione. La Roma dovrà essere brava a difendere il vantaggio dell’andata in uno stadio dove la temperatura sarà molto alta, senza pensare all’imminente derby con la Lazio, che potrebbe risultare decisivo in ottica qualificazione Champions. Il tecnico portoghese vuole voltare subito pagina dopo la deludente prestazione offerta domenica contro il Sassuolo, che espugnando l’Olimpico (3-4) ha interrotto la lunga imbattibilità casalinga di Pellegrini e compagni.

La Real Sociedad non riesce più a vincere

Non è un momento particolarmente esaltante per la Real Sociedad, che non riesce a trovare un antidoto alla crisi. I biancazzurri da metà gennaio hanno vinto a malapena una partita tra le varie competizioni e nell’ultimo fine settimana sono stati costretti a rimandare l’appuntamento coi tre punti, pareggiando 1-1 sul campo del Maiorca.

La qualificazione alla prossima Champions League, che soltanto un paio di mesi fa sembrava scontata, ora è a rischio. Gli uomini di Alguacil adesso hanno solo tre punti di vantaggio sul Betis quinto ed hanno perso contatto con l’Atletico Madrid. Più che mai evidenti i limiti offensivi di Oyarzabal e compagni, che dalla sconfitta in Coppa del Re con il Barcellona dello scorso 25 gennaio non hanno mai segnato più di un gol: l’eccezione è rappresentata dalla sfida di un mese fa con l’Espanyol, unico successo dei baschi nell’ultimo periodo. Per provare ad essere più pericoloso Alguacil medita di schierare sia Kubo che Sorloth, con il giapponese alle spalle dell’attaccante norvegese e di Oyarzabal. Ciò significa che David Silva arretrerà di qualche metro. Dall’altro lato Mourinho non esagererà con il turnover nonostante la stracittadina sia alle porte: sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, mentre davanti Dybala e Pellegrini – quest’ultimo giocherà con un caschetto dopo i 30 punti di sutura in testa – supporteranno Abraham. Ritorna Ibanez dalla squalifica.

Come vedere Real Sociedad-Roma in diretta tv e in streaming

Real Sociedad-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Real Sociedad-Roma anche su DAZN. La piattaforma dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Real Sociedad ha dimostrato di avere più d’un problema in fase di possesso palla e con una che farà di tutto per difendere il 2-0 dell’andata non ci aspettiamo una gara spettacolare: come all’andata le reti complessive potrebbero essere meno di quattro. La compagine basca stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Illarramendi; Kubo, Sorloth, Oyarzabal.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1