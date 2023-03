Million Day oggi, l’estrazione di giovedì 16 marzo | Numeri in diretta

Million Day: di seguito i numeri vincenti relativi all’estrazione di giovedì 16 marzo 2023, con gli altri numeri dell’Extra MillionDay. Il gioco mette ogni giorno in palio un milione di euro.

Pronti per conoscere i numeri fortunati dell’ultima estrazione del Million Day? Il gioco a premi gestito da Lottomatica offre una vincita massima pari a un milione di euro. E tanti altri ricchi premi minori.

La lotteria numerica a quota fissa è ormai uno dei giochi più amati dagli italiani. Forse perché offre una vincita incredibile (pari a un milione di euro) a fronte di una puntata bassissima. Per tentare la fortuna è infatti sufficiente compilare o dettare una schedina al costo di un solo euro, anche online.

Seguitissimo da milioni di italiani, il concorso a premi viene interpretato come una lotteria semplice e ricca, grazie al suo straordinario premio disponibile al costo di una giocata minima. In totale, il Million Day ha finora premiato ben duecentoquarantasei fortunati con il montepremi massimo di un milione. L’ultima vittoria massima è arrivata lunedì 13 marzo, a Ivrea in provincia di Torino, in Piemonte. Sono già undici le vincite milionarie dall’inizio dell’anno.

Con un solo euro, dunque, si può partecipare al Million Day tramite una giocata singola, che permette di comporre la schedina selezionando cinque numeri a scelta, sempre compresi tra l’1 e il 55.

Tramite la giocata multipla il giocatore può poi inserire più giocate singole all’interno della stessa schedina, e anche in questo caso ogni giocata singola è composta da cinque numeri e ha un costo fisso di un euro. Giocando in ricevitoria, il giocatore può inserire nella schedina in formato cartaceo fino a un massimo di cinque giocate singole.

Con la compilazione a voce è altresì possibile inserire fino a un massimo di dieci giocate singole. Invece, con l’app (My Lotteries) oppure online, le giocate massime sono ancora dieci.

Tramite la giocata sistemistica si possono selezionare da sei a nove numeri compresi tra i cinquantacinque disponibili e poi di scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole sulla base dei numeri selezionati. Quello integrale, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti, ma ha un costo superiore. Per ogni estrazione è possibile effettuare giocate a partire da un euro per una giocata singola e fino a un massimo di 126 € per una giocata sistemistica con una combinazione da nove numeri.

Le vincite del Million Day di giovedì 16 marzo 2023

È possibile tentare la fortuna con i cinque numeri del Million Day classico e far aumentare le chance di vittoria con Extra MillionDAY, l’altra opzione di gioco. L’Extra MillionDay permette di partecipare, con gli stessi cinque numeri giocati al Million Day, a un’estrazione aggiuntiva. In questo modo è quindi possibile vincere con altri cinque numeri tra quelli rimanenti dopo l’estrazione del gioco base.

Ottiene il milione di euro chi centra tutti e cinque i numeri scelti. Ma, come già spiegato, il gioco offre dei premi anche a chi ne indovina quattro, tre o solo due. Con due numeri si vincono 2 euro. Poi con tre numeri la vincita è pari a 50 euro. Indovinando quattro numeri, ci si aggiudica 1000 euro. Infine, con cinque numeri si arriva al famigerato milione. L’estrazione avviene ogni giorno, sette giorni su sette, sempre alle 20:30.

MILLION DAY: 31 41 44 53 54

EXTRA MILLION DAY: 1 23 33 42 43

Le precedenti estrazioni MILLION DAY

MERCOLEDÌ 15/03 25 29 38 39 51

MARTEDÌ 14/03 6 26 35 46 54

LUNEDÌ 13/03 14 28 32 43 53

DOMENICA 12/03 7 19 23 45 52

SABATO 11/03 4 5 18 19 47

VENERDÌ 10/03 21 26 29 50 55

GIOVEDÌ 09/03 9 38 39 40 43

Le precedenti estrazioni EXTRA MILLION DAY

MERCOLEDÌ 15/03 14 22 24 44 49

MARTEDÌ 14/03 22 31 32 37 53

LUNEDÌ 13/03 1 24 37 47 55

DOMENICA 12/03 10 28 37 40 47

SABATO 11/03 17 31 48 50 53

VENERDÌ 10/03 10 14 34 35 47

GIOVEDÌ 09/03 6 17 24 30 48

Come sempre, un’ultima importante raccomandazione: i numeri comunicati vanno sempre controllati! Quindi, come d’abitudine ci preme ricordarvi che, per riscontrare eventuali vincite presenti o pregresse, è caldamente consigliato verificare tutti i numeri dell’estrazione sul sito ufficiale Lottomatica.it o sul sito dedicato al gioco. In alternativa, c’è la app My Lottery.