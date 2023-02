Formazioni ufficiali Juventus-Nantes: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Nantes, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Allianz Stadium. Le ultime dritte.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Nantes, gara valida per i play off di Europa League. La compagine di Allegri si presenta alla sfida con i francesi con la consapevolezza di non poter fallire. Reduci dalle tre vittorie consecutive ottenute contro Lazio, Salernitana e Fiorentina, i bianconeri vogliono sfatare il tabù europeo che in questa stagione si sta rivelando una vera e propria chimera.

Per l’occasione Allegri decide di schierare dal primo minuto i big three. Contemporaneamente in campo, dunque, Di Maria, Chiesa e Vlahovic con l’ex esterno della Fiorentina che agirà sulla corsia mancina al posto di Kostic. A centrocampo graviteranno invece Fagioli, Paredes e Rabiot, con De Sciglio sull’out di destro. Ecco le scelte complete:

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria; Vlahovic.

NANTES (4-2-3-1): Lafont, Chirivella, Castellotto, Pallois, Centonze, Sissoko, Moutoussamy, Coco, Girotto, Blas, Mohamed.

Juventus-Nantes, il pronostico marcatori

Di Maria e Vlahovic potrebbero trovare insieme la via del goal. L’approccio della Juventus dovrebbe rivelarsi veemente sin dai primi minuti. I bianconeri vogliono indirizzare il doppio confronto in un match nel quale potrebbero trovare la via del goal in almeno due circostanze nella prima frazione di gioco. Il feeling tra “El Fideo” e il bomber serbo è sempre più caldo. Il trequartista argentino, che tra l’altro è anche rigorista, si candida a mettere a referto almeno un goal per rinfrancare una spedizione europea che fin qui ha deluso le attese. Vlahovic – in crescita esponenziale da un punto di vista fisico e tecnico – ha la grande chance di bagnare con un goal d’autore il suo esordio in Europa League.

Juventus-Nantes, probabili ammoniti e tiratori

Rabiot dovrebbe riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio della porta avversaria. Il centrocampista francese sta vivendo una stagione fin qui esaltante. Assoluto protagonista in tutte le competizioni fin qui disputate dalla Juventus, l’ex Psg sembra essere definitivamente gettato alle spalle il periodo no. Con i suoi strappi dovrebbe riuscire a garantire coperta difensiva e pericolosità offensiva. Rischia di finire sul taccuino del direttore di gara, invece, Castellotto.