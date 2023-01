Juventus, rischio squalifica di un mese: stop anche per gli ex tesserati

Juventus, il rischio squalifica potrebbe essere di un mese: stop anche agli ex tesserati che rischiano di rimanere appiedati dal giudice sportivo

Sulla Juventus la settimana scorsa si è abbattuta una vera e propria mannaia, con la penalizzazione di 15 punti che ha stravolto la classifica della Serie A. Ora, il filone d’inchiesta non si è ancora concluso visto che il prossimo 27 marzo la Juve tornerà in aula per affrontare il processo sulla manovra stipendi.

Insomma, il momento non è dei migliori e potrebbe pure coinvolgere altre società, così come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Ma non solo, secondo il giornalista Paolo Ziliani, a rischiare potrebbero essere anche quei giocatori che nel momento di quella decisione erano tesserati bianconeri. Ecco quello che twittato Ziliani.

Juventus, rischiano anche i giocatori

Ziliani cita il codice di giustizia sportiva, che nel suo articolo 31 sottolinea come se i tesserati dovessero prendere dei compensi “al di fuori dell’ambito federale incorrono in una squalifica di almeno un mese”. E tra questi, tra gli altri, c’è anche Paulo Dybala, l’attaccante della Roma di Mourinho che con le sue giocate sta trascinando la formazione dello Special One verso una qualificazione alla prossima Champions League. Ma ci sono anche il tecnico della Lazio Sarri, Pjanic, Ramsey e Del Ligt solamente per citarne qualcun altro.

Insomma, la Joya è uno dei nomi, ma solamente uno che potrebbe incorrere ad un mese di stop, perché ovviamente nel mezzo ci sono anche gli attuali tesserati della Vecchia Signora che anche all’epoca dei fatti erano dentro la squadra che adesso è allenata da Massimiliano Allegri. Insomma, una situazione che è realmente ancora tutta in divenire e che potrebbe portare a nuovi e ulteriori colpi di scena. Colpi di scena che potrebbero coinvolgere almeno cinque squadre della massima serie, ma anche altre di Serie B che nel corso degli ultimi anni hanno fatto degli affari con la squadra bianconera.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023

Nei due prospetti ne trovate sopra ci sono i nomi dei 23 tesserati della #Juventus 2019-20 (#Sarri compreso) e dei 17 del 2020-21 che aderirono alla proposta di finta rinuncia di alcuni stipendi per permettere alla #Juventus di far sparire grosse perdite a bilancio (2. segue) — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023