Formazioni ufficiali Atalanta-Salernitana: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atalanta-Salernitana, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Gewiss Stadium. Le ultimissime.

Dopo il successo maturato contro il Bologna, l’Atalanta di Gasperini vuole continuare ad inseguire il treno chiamato Champions League. Per farlo, però, gli orobici dovranno riuscire a trovare quella continuità di rendimento che nell’ultimo scorcio di stagione, per svariati motivi, è mancata. I nerazzurri cercano maggiore imprevedibilità da quei jolly dalla cintola in su in grado – per caratteristiche – di far saltare il banco da un momento all’altro.

Contro la Salernitana, l’Atalanta ha la grande chance di provare a ricucire il gap con la Juventus ed il Milan, rispondendo alla vittoria della Lazio. La compagine di Nicola, infatti, non ha assolutamente impressionato nelle ultime gare, riuscendo a trovare il Torino un pareggio più come scenario fortuito che per meriti propri. Quello contro gli orobici, dunque, si prospetta come un vero e proprio Everest da scalare per i granata, che comunque l’anno scorso fornirono a Bergamo una delle prestazioni più convincenti della stagione. Ecco le scelte di formazione:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman, Højlund.

SALERNITANA (3-5-2):Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Piatek, Bonazzoli.

Atalanta-Salernitana, il pronostico marcatori

Vuole riscattare una stagione che fin qui non lo ha visto assolutamente protagonista. Complice i numerosi infortuni che lo hanno tenuto fermo ai box per diverso tempo, fino a questo momento Dusan Zapata non è riuscito ad incidere. L’Atalanta, però, contro la Salernitana dovrebbe riuscire a tenere il pallino del gioco in mano sin dai primi minuti. Schiacciando i granata nella propria metà campo, la “Dea” dovrebbe riuscire a mettere Zapata nelle condizioni migliori per esaltare le proprie caratteristiche. Zapata marcatore, dunque, è un’opzione tutt’altro che da scartare, anche se il colombiano partirà inizialmente dalla panchina. Ragion per cui, intriga e non poco l’opzione Lookman, autentico cecchino anche dagli undici metri.

Probabili ammoniti e tiratori di Atalanta-Salernitana

Candreva e Koopmeiners dovrebbero riuscire a centrare lo specchio della porta avversaria in almeno una circostanza. Contando sulle grandi dote balistiche, infatti, l’esterno italiano ed il tuttocampista olandese potrebbero impensierire i portieri avversari con conclusione dalla medio-lunga distanza. Si prospetta una gara dai molti cartellini gialli. La Salernitana è una squadra di per sé molto fallosa, e sfidando una compagine spigolosa come l’Atalanta potrebbe dar vita ad una gara molto intensa, con diverse interruzioni. Rischiano di finire sul taccuino dell’arbitro Fazio e Pirola.