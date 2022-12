Fiorentina-Monaco, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Monaco è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 15:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Un’altra amichevole, la sesta in poco più di quindici giorni, per provare a fugare gli ultimi dubbi. La Fiorentina è stata in assoluto una delle squadre più impegnate da quando sono ripresi gli allenamenti per preparare la seconda parte della stagione.

Eppure di partite la Viola ne ha già giocate parecchie da agosto a novembre. Più di qualsiasi altra squadra di Serie A, avendo dovuto affrontare ben due gare di preliminari per accedere alla fase a gironi della Conference League. I cinque test con Arezzo, Always Ready, Borussia Dortmund, Rapid Bucarest e Bastia – tutti vinti – sono dunque serviti al tecnico Vincenzo Italiano per capire quali siano gli uomini su cui puntare da gennaio in poi, ad esempio per quanto concerne un attacco apparso spesso “sofferente”. Il centravanti Arthur Cabral, arrivato a Firenze un anno fa per sostituire Dusan Vlahovic, finora ha deluso.

L’ex Basilea è partito quasi sempre titolare nelle ultime amichevoli, ma non ha segnato neppure un gol, confermando le difficoltà in fase realizzativa già emerse nei mesi precedenti. E sulle quali ha forse inciso pure il continuo dualismo con Luka Jovic. Il serbo intanto ha fatto ritorno dal Qatar e dovrebbe partire titolare nel test con il Monaco, in programma oggi pomeriggio alle 15:00 allo stadio “Franchi”. Solo vittorie per la Fiorentina in queste amichevoli: match in cui i viola non hanno mai segnato meno di due gol, incassandone solamente due. Seconda tappa toscana invece per i monegaschi di Philippe Clement, che nella giornata di ieri hanno battuto 1-0 l’Empoli con una rete di Diop.

Non è da escludere che Italiano riservi qualche minuto anche a Gaetano Castrovilli, reduce dal terribile infortunio che l’ha tenuto fermo per diversi mesi.

Come vedere Fiorentina-Monaco in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Fiorentina e Monaco verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del test match che vedrà protagonisti gli uomini di Italiano e la formazione del Principato. L’abbonamento ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per la disattivazione.

Il pronostico

La Fiorentina ha dato buone sensazioni nelle amichevoli disputate finora e potrebbe evitare la sconfitta anche con il Monaco, sesta forza del campionato francese. Probabile che sia un’amichevole movimentata e si segni sia da una parte che dall’altra.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monaco

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Distefano, Bonaventura, Saponara; Jovic.

MONACO (4-4-2): Nubel; Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Akliouche, Jean Lucas, Camara, Golovin; Ben Yedder, Volland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1