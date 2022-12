Genoa-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Genoa-Cittadella è una partita della quindicesima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

GENOA – CITTADELLA | domenica ore 15:00

Esonero sicuro, con Andreazzoli pronto a prenderne il posto. Poi la retromarcia, nonostante (con il tecnico che si è preso la panchina della Ternana) e la contestazione dei tifosi che non gliele hanno mandate a dire. La settimana di Blessin, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l’ultima della classe, il Perugia, è stata sicuramente movimentata. Ma per il momento l’allenatore è rimasto al proprio posto e sa benissimo di giocarsi le possibilità di continuare il proprio lavoro contro il Cittadella. Fuori discussione che serve una vittoria e anche bella, di quelle riconcilianti: probabilmente uno striminzito uno a zero potrebbe anche non bastare. Il Genoa probabilmente ha deciso di non cambiare perché le distanze da chi sta davanti non sono praticamente aumentate: sì, Reggina e Frosinone hanno pareggiato ma poteva andare peggio visto che erano in vantaggio e visto che giocavano in casa. Insomma, non serviva forse lo scossone perentorio.

In Liguria, domenica, arriva un Cittadella che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta e che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Cosenza. Non se la passa benissimo nemmeno la formazione veneta, a dire il vero, che sembra l’avversario perfetto per i rossoblù che vogliono riprendere il cammino. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita.

Come vedere Genoa-Cittadella in diretta tv e in streaming

Genoa-Cittadella è in programma domenica alle ore 15:00. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Un solo risultato a disposizione per Blessin: la vittoria. Si capirà da questa sfida, inoltre, se la squadra è ancora con il tecnico. In ogni caso i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere. E farlo anche con un risultato ampio.

Le probabili formazioni di Genoa-Cittadella

GENOA (4-4-2): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Vogliacco; Yalcin, Frendrup, Strootman, Jagiello; Puscas, Coda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Frare, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1