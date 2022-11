Formazioni ufficiali Roma-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del derby della Capitale. Le ultime dritte.

L’attesa sta per finire, giù la maschera. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, stracittadina che nel pomeriggio monopolizzerà inevitabilmente l’attenzione mediatica. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match speciale, ricco di colpi di scena, con capovolgimenti di fronte importanti, dall’alto tasso tecnico ed emozionale. Ecco le scelte di Mou e di Sarri e il pronostico sui possibili marcatori:

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Roma-Lazio, il pronostico marcatori

Abraham marcatore, senza se e senza ma. L’attaccante inglese vuole scrollarsi di dosso l’ultimo periodo no. Per farlo, è indispensabile trovare la via del goal contro una squadra alla quale l’anno scorso ha spesso fatto male. L’ex attaccante del Chelsea sarà scortato da Zaniolo, e la sensazione è che qualora la partita dovesse stapparsi subito, i due potrebbero trovare ampi spazi nella non sempre irresistibile retroguardia giallorossa.

Roma-Lazio, probabili ammoniti e tiratori

Luis Alberto dovrebbe riuscire ad impensierire Rui Patricio in almeno una circostanza: con Milinkovic Savic out, è chiaro che maggiori responsabilità cadranno sulle spalle del “Mago”. Anche Pellegrini potrebbe centrare il bersaglio grosso: la sensazione è che il capitano della Roma possa inquadrare la porta in almeno due occasioni.Rischiano il giallo Casale e Mancini.