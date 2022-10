Cremonese-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Udinese è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

CREMONESE – UDINESE | domenica ore 15:00

Due sconfitte di fila, entrambe nel “fortino” della Dacia Arena, prima in Coppa Italia con il Monza poi in campionato contro il Torino. L’Udinese si trova a dover fare i conti con la prima mini-serie negativa della sua stagione, finora nettamente al di sopra delle aspettative. Ma i passi falsi con biancorossi e granata non inficiano quanto realizzato dalla truppa di Andrea Sottil, che rimane la sorpresa più bella di questa prima parte di campionato. La causa di questa brusca frenata potrebbe forse risiedere nella panchina troppo corta o e probabile che siano solo problemi di “vertigini”, normali per una squadra che non è abituata a frequentare i piani alti della classifica. Fatto sta che i friulani ora mancano l’appuntamento con la vittoria da quattro partite, considerando che prima della gara di coppa coi brianzoli erano arrivati i pareggi con Atalanta e Lazio.

Il passo falso coi granata di Juric, che hanno avuto principalmente il merito di essere meno spreconi rispetto ai bianconeri, fa scivolare l’Udinese in sesta posizione. Deulofeu e compagni hanno gli stessi punti dell’Inter (21) e due in più della Juventus. Intanto ci pensa il calendario ad agevolare un’eventuale ripartenza: Sottil e i suoi questo fine settimana saranno di scena allo stadio “Zini” contro la neopromossa Cremonese, fanalino di coda della classifica ed ancora a secco di vittorie. Una statistica che rischia di scoraggiare i lombardi, gli unici insieme all’Elche a non aver trovato i tre punti nei primi cinque massimi campionati europei. Fa male la sconfitta interna (0-1) contro la Sampdoria nell’ultimo turno, altro match in cui i grigiorossi hanno giocato meglio rispetto all’avversario ma sono usciti senza nessun punto in tasca. Massimiliano Alvini è stato confermato ma in caso di sconfitta contro l’Udinese la società potrebbe fare qualche riflessione.

Cremonese-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Vista l’assenza, quasi scontata, dell’infortunato Zanimacchia – in forte dubbio per la partita di domenica – Alvini potrebbe decidere di tornare ad un centrocampo a cinque, più muscolare, con tre giocatori di rottura come Ascacibar, Meité e Pickel. Sulle fasce confermati Sernicola e Valeri, mentre in attacco il tecnico riproporrà la coppia Okereke-Dessers. Dietro Bianchetti e Lochoshvili verranno affiancati da Aiwu.

Nell’Udinese l’unica novità rispetto alla gara con il Torino potrebbe essere l’avvicendamento in attacco tra Success e Beto: stavolta sarà il portoghese ad iniziare dal 1′. Nel terzetto difensivo Sottil sceglierà ancora Ebosse, con Becao ancora alle prese con problemi fisici. A centrocampo Samardzic appare ancora favorito su Lovric.

Come vedere Cremonese-Udinese in diretta tv e in streaming

Cremonese-Udinese, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Udinese, al netto della flessione nelle ultime due partite, a livello tattico potrebbe essere il peggior avversario da affrontare, attualmente, per la Cremonese, squadra che fa del pressing alto e della spregiudicatezza – pur avendo un centrocampo povero di qualità – i suoi maggiori tratti distintivi. A meno che Alvini non decida di adottare un atteggiamento diverso per provare ad invertire la rotta, un risultato positivo dei friulani è probabile. Previsto anche un buon numero di gol contro la difesa, quella grigiorossa, più perforata del campionato con ben ventidue gol subiti.

Le probabili formazioni di Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno due gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3