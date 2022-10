Sturm Graz-Lazio è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

STURM GRAZ – LAZIO | giovedì ore 18:45

L’ultima partita di Europa League giocata dalla Lazio è stata la peggiore dell’intera stagione. La sconfitta per 5-1 in Danimarca contro il Midtjylland non ha però lasciato strascichi pesanti, con la squadra allenata da Maurizio Sarri capace di reagire in campionato vincendo le due successive partite segnando otto gol senza subirne. E visto che pure all’esordio in Europa League la Lazio aveva segnato 4 gol, la statistiche dice che nelle ultime cinque in ben tre occasioni gli uomini di Sarri hanno timbrato il cartellino ben quattro volte.

Numeri offensivi importanti per la squadra allenata da Sarri, che gioca un calcio piacevole, offensivo e armonioso. Difesa a zona schierata alta e idee precise in fase di manovra. Un gioco di questo tipo porta inevitabilmente a rischi difensori maggiori quando i singoli incappano in giornate storte, però d’altra parte nelle ultime tre sfide di campionato la Lazio ha sempre mantenuto la porta inviolata.

Anche lo Sturm Graz, come la Lazio, ha reagito una pesante batosta subita in Europa League: il 6-0 col Feyenoord è stato superato centrando due importanti vittorie consecutive in campionato. E non va dimenticato che all’esordio la squadra austriaca aveva battuto il Midtjylland. La maggiore qualità tecnica della Lazio è fuori discussione, così come l’organizzazione tattica che dovrebbe fare la differenza. La squadra di Sarri dopo la batosta danese in ottica primo posto non può permettersi altri passi falsi e la vittoria è d’obbligo.

Come vedere Sturm Graz-Lazio in diretta tv e in streaming

Sturm Graz-Lazio è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Merkur-Arena di Graz, in Austria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sturm Graz-Lazio anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Lazio è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Lazio

STURM GRAZ (4-3-3): Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Hierlander, Gorenc, Prass, Horvat; Boving, Emegha.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Milinkovic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3