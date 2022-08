I pronostici di sabato 20 agosto: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League

I pronostici di calcio del 20 agosto, nella prima giornata di Serie A non ci sono state particolari sorprese, visto che Milan, Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Fiorentina hanno tutte vinto. La squadra che ha centrato i tre punti con maggiori difficoltà è stata quella nerazzurra, che stavolta in casa contro lo Spezia dovrebbe prevalere in maniera agevole. Per il resto questo sabato ci sono due partite che si preannunciano spettacolari sul piano dei gol: Sassuolo-Lecce e Torino-Lazio.

Altri pronostici

In Premier League il Tottenham dopo il movimentato derby contro il Chelsea finito in parità con tanto di rissa sfiorata tra Conte e Tuchel ha un impegno sulla carta più facile contro il Wolverhampton. Successi probabili anche per l’Arsenal contro il Bournemouth e per il Borussia Dortmund in Bundesliga contro il Werder Brema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Stoccarda-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

• Tottenham (in Tottenham-Wolverhampton, Premier League, ore 13:30)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Arsenal (in Bournemouth-Arsenal, Premier League, ore 18:30)

• Inter (in Inter-Spezia, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

• Torino-Lazio, Serie A, ore 18:30

• Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 22:00

• Inter-Spezia, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Crystal Palace-Aston Villa, Premier League, ore 16:00

• Monaco-Lens, Ligue 1, ore 17:00

• Maiorca-Betis, Liga, ore 19:30

• Sassuolo-Lecce, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Marsiglia vincente e almeno un gol per squadra (in Marsiglia-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)