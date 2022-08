I pronostici del weekend (13-14 agosto) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, dopo Bundesliga, Ligue 1 e Premier League, iniziano anche i campionati di Serie A e Liga.

Tra le possibili vincenti nel campionato italiano, ci sono Inter, Milan e la rinforzata Roma di José Mourinho che partono favorite rispettivamente su Lecce, Udinese e Salernitana. Nessun problema in Bundesliga e Ligue 1 per le corazzate Bayern Monaco e PSG attese in casa dalle sfide contro Wolfsburg e Montpellier, in cui c’è da aspettarsi anche almeno tre gol complessivi.

Altre partite candidate ad un alto numero di gol sono Lecce-Inter, Lazio-Bologna e Manchester City-Bournemouth, con Haaland che dopo la delusione per la sconfitta nella Community Shield contro il Liverpool ha subito reagito a modo suo in Premier League.

Le altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Hoffenheim-Bochum in Bundesliga, Brentford-Manchester United e Chelsea-Tottenham in Premier League, Sampdoria-Atalanta in Serie A e a sorpresa Barcellona-Rayo Vallecano nella Liga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Lecce-Inter, Serie A, sabato 20:45

• Lazio-Bologna, Serie A, domenica 18:30

• Manchester City-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00

• Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 17:30

• PSG-Montpellier, Ligue 1, sabato 21:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Milan (in Milan-Udinese, Serie A, sabato 18:30)

• Inter (in Lecce-Inter, Serie A, sabato 20:45)

• PSG (in PSG-Montpellier, Ligue 1, sabato 21:00)

• Roma (in Salernitana-Roma, Serie A, domenica 20:45)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 17:30)

Partite da almeno un gol per squadra

• Hoffenheim-Bochum, Bundesliga, sabato 15:30

• Brentford-Manchester United, Premier League, sabato 18:30

• Sampdoria-Atalanta, Serie A, sabato 18:30

• Chelsea-Tottenham, Premier League, domenica 17:30

• Barcellona-Rayo Vallecano, Liga, domenica 21:00