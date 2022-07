Marsiglia-Milan, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Marsiglia-Milan è un’amichevole e si gioca domenica alle ore 18:00: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

MARSIGLIA – MILAN | domenica ore 18:00

È solo un’amichevole ma la sfida tra Marsiglia e Milan avrà sempre un certo fascino, anche se in palio non c’è assolutamente nulla. Non è un caso che nella città provenzale i biglietti stiano andando a ruba e si preannuncia un Velodrome quasi completamente gremito in occasione del test match con i rossoneri di Stefano Pioli. Forse i più giovani non lo ricorderanno ma nei primi anni ’90 biancazzurri e rossoneri diedero vita ad accesissimi scontri nell’allora Coppa dei Campioni, che proprio di lì a poche stagioni cambiò denominazione in Champions League. Nell’edizione 1990-91 passò alla storia la famosa “notte di Marsiglia”, quando Adriano Galliani, dirigente dei Milan, fece uscire la squadra di Arrigo Sacchi dal campo per il presunto malfunzionamento di due lampioni.

Finì malissimo per il Milan, che perse il match a tavolino, venne eliminato ai quarti di finale e rimediò pure una lunga squalifica. Il Diavolo non riuscì a “vendicare” quell’episodio neanche due stagioni dopo, sconfitto nella finale di Monaco di Baviera proprio dai francesi.

Stavolta non ci si gioca un trofeo, ma l’incontro servirà ai due tecnici per capire a che punto è la preparazione delle rispettive squadre. Il Marsiglia punta in alto: reduce da un ottimo secondo posto dietro all’irraggiungibile Psg, avrà l’opportunità di giocare la Champions League e vuole provare ad insidiare i favoritissimi rivali parigini. In panchina non c’è più l’argentino Sampaoli ma Igor Tudor, che ha sorpreso tutti alla guida del Verona. Per il suo collega Pioli sarà invece l’anno della conferma dopo la straordinaria cavalcata dell’anno scorso che è valsa lo scudetto. Il suo Milan finora ha giocato tre amichevoli: dopo la vittoria con il Colonia, Giroud e compagni sono incredibilmente caduti contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi ma si sono subito riscattati sommergendo di gol (5-0) il Wolfsberger.

Come vedere Marsiglia-Milan in diretta tv in chiaro e streaming

La gara amichevole tra Marsiglia e Milan, in programma domenica alle ore 18:00 all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia, verrà trasmessa in chiaro da Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. La sfida che vedrà impegnati i rossoneri si potrà seguire anche in streaming attraverso il sito del network: basterà collegarsi su Sportitalia.com.

Il pronostico

Pioli pretende dai suoi una prestazione simile a quella con gli austriaci, in cui hanno brillato un po’ tutti, in particolar modo il francese Adli. In attesa di chiudere per il talento belga De Ketelaere – siamo ai dettagli – il Milan è atteso da una notte emozionante, in uno stadio come al solito gremito e caldissimo. Non sarà semplice fare risultato pieno contro un Marsiglia che è avanti nella preparazione ed ha già giocato diverse amichevoli di livello, pur perdendo contro le inglesi Norwich e Middlesbrough. I rossoneri usciranno verosimilmente imbattuti in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Milan

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mbemba, Caleta-Car, Gigot; Lirola, Guendouzi, Gueye, Clauss; Ünder, Payet; Milik.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Adli, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1