Napoli-Adana Demirspor, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Napoli-Adana Demirspor è un’amichevole e si gioca mercoledì alle ore 20:30: notizie, analisi, diretta tv, streaming, formazioni, pronostici.

NAPOLI – ADANA DEMIRSPOR | mercoledì ore 20:30

Sarà un Napoli quasi completamente rinnovato quello che si prepara a debuttare nella nuova stagione. Gli azzurri nel giro di poche settimane hanno perso tre “pilastri”, assoluti protagonisti dell’ultimo dell’ultimo decennio, come Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. L’ex capitano ha scelto di ricominciare da Toronto e dalla Mls, mentre il centrale senegalese ha accettato la proposta del Chelsea, desideroso di intraprendere l’avventura in Premier League. All’attaccante belga, infine, uno dei più prolifici cannonieri della storia del club partenopeo, non è stato rinnovato il contratto.

Luciano Spalletti è dunque alla ricerca di nuovi leader all’interno dello spogliatoio, anche se l’operazione rinnovamento è già iniziata. In questi minuti il Napoli ha ufficializzato il colpo Kim, possente difensore sudcoreano che si è messo in mostra in Turchia al Fenerbahçe. Si dice un gran bene di lui, così come dell’esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia, che in realtà ha già avuto modo di esibire qualche sontuosa giocata nelle tre amichevoli disputate nella prima parte del ritiro a Dimaro, in Trentino.

Due vittorie su due per gli azzurri: la prima contro i dilettanti dell’Anaune, la seconda invece con il Perugia, formazione che milita in cadetteria. Ora gli azzurri saranno impegnati in quattro test internazionali (Adana, Maiorca, Girona ed Espanyol) in modo tale da arrivare preparati all’esordio in campionati con il Verona. A Castel di Sangro, in Abruzzo, si svolge la seconda parte del ritiro di Di Lorenzo e compagni ed è lì che il Napoli sfiderà l’Adana Demirspor, club turco allenato da Vincenzo Montella e guidato in attacco dall’ex centravanti della Nazionale Mario Balotelli. Partenopei che ritroveranno anche una vecchia conoscenza come Gokhan Inler, che ha vestito l’azzurro dal 2011 al 2015.

Come vedere Napoli-Adana Demirspor in diretta tv e in streaming

La gara tra Napoli e Adana Demirspor, in programma alle 20:30 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251 del satellite) esclusivamente in pay per view al prezzo di 9,99 euro. Stesso prezzo per chi invece volesse assistere alla diretta streaming del match sul profilo Facebook ufficiale degli azzurri.

Il pronostico

Un precampionato da dimenticare finora per l’Adana Demirspor, sconfitto recentemente anche nel test contro il Pescara. Si profila un’altra vittoria larga per il Napoli, sulla falsariga di quella con il Perugia, terminata con un rotondo 4-1. Anche in questo caso le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Napoli-Adana Demirspor

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ADANA DEMIRSPOR (4-2-3-1): Karakus; Cokcalis, Akaydın, Sanuc, Uludag; Kapi, Inler; Akgün, Oztumer, Vargas; Balotelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1