Musetti-Cerundolo, Atp Amburgo: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Cerundolo è un match valido per le semifinali del torneo Atp 500 di Amburgo: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Finalmente il Lorenzo Musetti concreto, quello che oltre a deliziare il pubblico con colpi d’alta scuola è anche in grado di portare a casa la partita, senza correre l’errore di specchiarsi troppo. Per il ventenne carrarino è arrivato il momento di rimuovere la scomoda etichetta di “bello e perdente” che gli è stata affibbiata negli ultimi tempi. E in Germania, nel torneo Atp 500 di Amburgo, sembra avere l’occasione per riuscirci. Nella città anseatica il numero 62 al mondo – da lunedì prossimo entrerà in top 50 e sarà in ogni caso best ranking – va a caccia della sua prima finale nel circuito maggiore.

Prima, però, dovrà fermare la corsa di uno dei tennisti più in forma del momento. Stiamo parlando dell’argentino Francisco Cerundolo, classe ’98 e momentaneamente 30esimo nella classifica mondiale. Entrato in punta di piedi nella top 100 grazie alla semifinale nel Masters 1000 di Miami raggiunta in maniera rocambolesca lo scorso aprile, il nativo di Buenos Aires ha dimostrato di non essere arrivato fin lì per puro caso. Una settimana fa si è aggiudicato il suo primo titolo Atp a Bastad, in Svezia. Una cavalcata fenomenale in cui si è preso lo scalpo di tennisti come Karatsev, Ruud (campione in carica), Carreno Busta e dulcis in fundo del suo connazionale Baez, spazzato via in finale.

L’unico precedente è a livello Challenger

Il momento di grazie sta proseguendo anche ad Amburgo: dopo l’esordio vincente con il padrone di casa Altmaier, Cerundolo si è imposto sul top ten Rublev – demolito 6-4 6-2 – e l’ha spuntata dopo due ore e mezza nella “rivincita” contro il russo Karatsev. L’argentino ora come ora ha le carte in regola per trionfare anche in Germania, anche se dall’altra parte del tabellone c’è un ostacolo grande quanto una casa che di nome fa Carlos Alcaraz.

Musetti non vorrà limitarsi a recitare il ruolo di outsider, ma dopo la brillante prestazione nei quarti di finale contro l’ostico Davidovich Fokina (6-4 6-3) nulla sembra essergli precluso. Soprattutto se riuscirà ad essere continuo al servizio e ridurre al minimo gli errori gratuiti. Sulla terra l’azzurrino resta un giocatore temibile e che con il suo talento e la varietà di colpi più mettere in difficoltà chiunque. C’è un solo precedente tra i due, ma a livello Challenger. Nel settembre 2020 incrociarono le racchette a Cordenons, in Friuli, e Musetti ebbe la meglio in maniera abbastanza comoda, con un netto 6-3 6-0.

Dove vedere Musetti-Cerundolo in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali del torneo Atp 500 di Amburgo tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo sarà trasmesso sabato 23 luglio in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare Sky canale 212). Sarà possibile vedere la sfida Musetti-Cerundolo in diretta streaming gratuita anche su www.supertennis.tv (solo per gli utenti che si registrano al sito). L’incontro inizierà alle 15:30.

Musetti-Cerundolo: il pronostico

Si tratta di due giocatori che danno il loro meglio proprio sulla terra battuta e sembrano esserci tutti gli ingredienti per un match spettacolare ed equilibrato. Concordano anche i bookmaker, le cui quote sono in perfetta parità. Cerundolo a nostro parere resta leggermente favorito: è in forma strepitosa e con il suo potente dritto cercherà di indurre l’azzurro all’errore, puntando in particolar modo sul rovescio a una mano – estremamente elegante ma al tempo stesso fragile – di Musetti. Molto dipenderà anche dalle percentuali al servizio dell’italiano, che contro Davidovich ha servito con il 74%. Ci sono alte probabilità, insomma, che questa semifinale possa terminare al terzo set.