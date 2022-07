Halep-Anisimova, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Halep-Anisimova è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: notizie, analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Simona Halep ha un conto in sospeso. La rumena, campionessa nell’edizione 2019, non riuscì a difendere il suo titolo a Wimbledon prima per via della pandemia – nel 2020 fu l’unico Slam che non si giocò – e poi per un brutto infortunio che le impedì di prendere parte a quella dello scorso anno. E non a caso ha fatto di tutto, insieme al suo team, per farsi trovare pronta per la stagione su erba. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: due semifinali a Birmingham e Bad Homburg e cammino finora intonso a Church Road.

Muchova, Flipkens, Frech e Badosa: nessuna di loro è stata capace di strapparle almeno un set, soprattutto la spagnola numero 4 al mondo con cui ha dato vita ad un avvincente ottavo di finale, forse tra i migliori dal punto di vista dei gesti tecnici. Pur avendo vinto solamente un titolo nell’ultimo anno, la Halep è a tutti gli effetti una delle favorite di questo Slam e le sue quotazioni sono in ascesa dopo le inattese eliminazioni di diverse teste di serie. Una su tutte quella della numero uno al mondo Iga Swiatek, fuori contro la francese Cornet, a sua volta mandata a casa dall’australiana Tomljanovic.

L’ultimo testa a testa risale a due settimane fa

In un circuito femminile che da tempo non rispetta le gerarchie, ogni match potrebbe celare una possibile sorpresa. Ed è per questo che la Halep dovrà adottare la massima cautela contro Amanda Anisimova, sbarcata per la prima volta nella sua carriera nei quarti di finale di un Major. La giovane statunitense, numero 25 al mondo, è in un momento positivo. Nelle ultime due partite ha sistemato la connazionale Cori Gauff e successivamente ha battuto in due set la sorprendente francese Tan, giustiziera di Serena William nel primo turno. Una tennista in fiducia, che ritrova la rumena dopo pochi giorni dall’ultimo precedente. Si sono scontrate proprio sull’erba di Bad Homburg: un match a totale appannaggio della Halep, che non ha lasciato scampo all’americana (6-2 6-1).

Gli altri due testa a testa sono andati in scena entrambi al Roland Garros, nel 2019 e nel 2020: nel primo la spuntò Anisimova, nel secondo invece la giocatrice di Costanza.

