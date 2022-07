Fritz-Nadal, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Fritz-Nadal è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: notizie, analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Dici Fritz-Nadal e la mente non può che correre all’ultima finale di Indian Wells, quando lo statunitense lasciò tutti a bocca aperta aggiungendo alla sua bacheca personale il primo Masters 1000 proprio ai danni dello spagnolo. Che giocò – anche se lo scoprì solo successivamente – con una costola fratturata. Una vittoria che, al netto delle condizioni del fenomenale maiorchino – all’epoca reduce da una combattutissima semifinale con il connazionale Alcaraz – confermò l’esponenziale crescita del giocatore californiano, oggi approdato per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam.

Dopo aver archiviato una stagione sulla terra abbastanza deludente, condizionata anche da una forma fisica tutt’altro che perfetta, su erba Taylor Fritz è tornato ad indossare i panni della mina vagante. E pochi giorni prima dell’esordio a Wimbledon, si è messo in tasca per la seconda volta il torneo di Eastbourne. Un ottimo viatico per una cavalcata da dieci e lode, sebbene finora non abbia incontrato alcun avversario di livello.

Un Fritz “on fire” per Rafa

Tra le “vittime” del big server americano, oltre ai vari Molcan, Gray e Kubler, c’è anche il nostro Lorenzo Musetti, travolto in tre set proprio come gli altri nel primo turno. Sono otto i successi consecutivi di Fritz, se a quelli di Wimbledon sommiamo anche i match vinti due settimane fa ad Eastbourne. Insomma, se non l’avete capito si tratta di un tennista decisamente “on fire” e Nadal non potrà non tenerne conto. Lo spagnolo, di contro, proverà a vendicare la cocente delusione di Indian Wells, ma è cosciente di dover alzare il livello contro il numero 14 al mondo e attualmente nono nella Race to Turin.

In parte l’ha già fatto negli ultimi due turni, dove ha impiegato solamente tre set per piegare Lorenzo Sonego e Botic van de Zandschulp. Un deciso passo in avanti dopo le incertezze viste contro Francisco Cerundolo e Ricardas Berankis, che invece erano stati capaci di trascinarlo al quarto. C’è un altro precedente oltre a quello di Indian Wells: Fritz e Nadal si scontrarono nel marzo 2020, poco prima del lockdown, sempre in finale ma sul cemento di Acapulco. L’iberico in quel caso ebbe la meglio in due set (6-3 6-2).

Dove vedere Fritz-Nadal in diretta tv e streaming