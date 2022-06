DAZN stavolta va veloce: pubblicate date prime 5 giornate prima della Serie A

DAZN stavolta va veloce, la piattaforma streaming “anticipa” la Lega e rende noti gli orari dei primi cinque turni di campionato.

Inizia lentamente a prendere forma la nuova Serie A. Pochi minuti fa la piattaforma streaming DAZN – giocando probabilmente d’anticipo sulla Lega – ha reso noti gli orari delle prime cinque giornate di campionato. Stavolta si parte prestissimo, addirittura prima di Ferragosto, a causa della lunga pausa per i Mondiali che ci sarà da novembre a gennaio. Due saranno dunque i posticipi che si giocheranno nel tradizionale giorno di festa: a scendere in campo nel bel mezzo del mese agostano toccherà alla Juventus, impegnata all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, ed al match del “Bentegodi” tra Verona e Napoli. A “battezzare” il torneo 2022-23 spetterà invece ai campioni d’Italia in carica del Milan, protagonisti nel primo anticipo del sabato alle 18:30 a San Siro contro l’Udinese.

Qualche ora dopo esordiranno i “cugini” nerazzurri, quest’anno con un Lukaku in più, nell’insidiosa trasferta salentina contro il Lecce. L’altro anticipo del sabato sera è quello tra Monza e Torino: c’è tanta curiosità sulla prima, storica, uscita in massima serie della squadra brianzola e che segnerà il ritorno sulla scena della “premiata ditta” Berlusconi-Galliani. Debutto domenicale, infine, per Roma (20:45), Lazio e Fiorentina (18:30).

DAZN stavolta va veloce, gli orari delle altre giornate

La Juventus di Massimiliano Allegri giocherà di lunedì anche nella seconda giornata, quando affronterà la Sampdoria di Giampaolo a Marassi. Nell’ultimo posticipo anche la Roma, che debutterà all’Olimpico contro la neopromossa Cremonese. Gli anticipi del secondo turno sono invece Udinese-Salernitana, Torino-Lazio, Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. Nella terza giornata di nuovo l’Inter in campo di sabato, nella sfida dal grande fascino contro la Lazio. Di domenica invece Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli. La quarta giornata è un turno infrasettimanale: martedì tocca a Milan, Roma e Inter, mentre mercoledì ci sono Juventus e Napoli. Nella quinta, infine, spicca il match del “Franchi” tra Fiorentina e Juve, in programma sabato alle 20:45.