Venezia-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

VENEZIA – UDINESE | domenica ore 15:00

Teoricamente, quello tra Venezia e Udinese, sarebbe uno scontro salvezza. Ma a sette giornate dalla fine del campionato – che per le due squadre in questione sono rispettivamente otto e nove, dovendo entrambe recuperare alcune partite – in classifica lagunari e friulani sono separati da ben undici punti. Chi sta peggio sono gli uomini di Paolo Zanetti, che nel girone di ritorno sono andati incontro ad un immotivato crollo. Perché nulla, dopo il convincente girone d’andata, faceva presagire un calo così vertiginoso.

Nel nuovo anno il Venezia ha raccattato solamente una vittoria, che risale allo scorso mese di febbraio quando riuscì ad espugnare l’Olimpico di Torino. Da quel momento è arrivato un pareggio nello scontro diretto con il Genoa e poi una sfilza di sconfitte consecutive, cinque consecutive. L’ultima, dolorosissima, contro una diretta concorrente – e per giunta a tempo scaduto – come lo Spezia, che rappresentava un’occasione per uscire dalla zona retrocessione e approfittare della debacle del Cagliari – i sardi sono avanti di tre punti ma hanno giocato una gara in meno – nella trasferta della Dacia Arena. Non è andata così e lo spettro della B ora diventa più vicino, soprattutto se Aramu e compagni continueranno ad essere impalpabili dal punto di vista offensivo, con zero reti segnate negli ultimi 270 minuti.

L’Udinese invece si presenterà al “Penzo” senza troppi assilli: grazie al roboante 5-1 rifilato al Cagliari, con tanto di ritorno al gol di Beto (tripletta per il centravanti portoghese), i bianconeri possono considerarsi ormai fuori dalla bagarre salvezza, se consideriamo che hanno raggiunto quota 33 punti con due gare (Salernitana e Fiorentina) da recuperare. Può sorridere Gabriele Cioffi: da febbraio i suoi hanno perso solamente in casa del Napoli.

Venezia-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Per Zanetti i maggiori dubbi sembrano essere a centrocampo e in attacco. In regia non è al meglio Vacca: se l’ex Foggia non dovesse farcela, al suo posto giocherà Busio, completando il reparto insieme a Cuisance e Ampadu. Davanti invece dovrebbe tornare disponibile Henry, ma l’allenatore veneto rischia di dover fare a meno di capitan Aramu, alle prese con un problema alla caviglia. Tra i friulani riecco Deulofeu: lo spagnolo affiancherà Beto in attacco. Un altro ritorno è quello di Pablo Marì in difesa, mentre a centrocampo mancherà la qualità di Pereyra, appiedato dal giudice sportivo.

Come vedere Venezia-Udinese in diretta tv e in streaming

Venezia-Udinese, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Due compagini che vivono momenti diametralmente opposti. L’Udinese è apparsa in grande forma contro il Cagliari e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in laguna. Venezia che invece cercherà di fare leva sulle maggiori motivazioni ed anche un punto potrebbe fare comodo agli uomini di Paolo Zanetti, chiamati a porre fine alla serie negativa. Un pareggio, insomma, non è da escludere in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Venezia-Udinese

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1