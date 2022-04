Genoa-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Lazio è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

GENOA – LAZIO | domenica ore 12:30

Più del Sassuolo, nell’ultima giornata, quello che faceva paura alla Lazio era il possibile contraccolpo psicologico post-derby con la Roma. Nonostante ci fosse stata la sosta per le nazionali di mezzo, c’era il rischio che l’imbarcata (3-0) subita contro i giallorossi potesse affossare ulteriormente la squadra allenata da Maurizio Sarri.

Un timore non completamente campato in aria, anche perché gli emiliani si presentavano all’Olimpico in forma smagliante. Ed invece i biancocelesti hanno sorpreso un’altra volta, dimostrando di aver smaltito la delusione: di Lazzari e Milinkovic-Savic le reti che hanno consentito al tecnico toscano di aggirare l’ostacolo neroverde, voltare subito pagina dopo la stracittadina e restare in corsa per il quinto posto, per il quale si profila una lotta serrata – e che probabilmente si protrarrà fino alle battute finali del campionato – tra Roma, Atalanta, Fiorentina e la stessa Lazio. Per Sarri e i suoi uomini il 2-1 di sabato scorso ha rappresentato il terzo successo nelle ultime quattro giornate, una sorta di mini-serie positiva “sporcata” solamente dallo scivolone nel derby capitolino. La Lazio ora farà visita al Genoa, che nell’ultima giornata ha visto interrompersi la lunga striscia di risultati utili che durava da gennaio. Dall’arrivo dell’allenatore tedesco Alexander Blessin i rossoblù non avevano ancora perso, inanellando ben sette pareggi di fila e mettendo a segno la seconda vittoria stagionale grazie al successo per 1-0 contro il Torino.

Un passo indietro la sconfitta di misura contro il Verona decisa da un gol di Simeone, che ha confermando l’assoluta inconsistenza di Destro e compagni in fase di possesso palla. Salvezza in ogni caso ancora possibile visto che Cagliari e Venezia, al momento le principali concorrenti del Grifone, sono in caduta libera.

Genoa-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Blessin senza gli infortunati Rovella, Vanheusden, Cambiaso e Bani. Dovrebbe restare in panchina capitan Criscito, non ancora al meglio dopo il lungo stop. In difesa ritorna Ostigard, mentre Frendrup si sposterà sulla fascia destra. In mediana spazio a Sturaro e Badelj, ballottaggio invece sulla trequarti tra Melegoni e Amiri. Nel ruolo di prima punta Destro è favorito su Yeboah. Nella Lazio in forte dubbio la presenza di Luiz Felipe e Luis Alberto, tornati a lavorare in gruppo solo da pochi giorni: in preallarme Patric e Basic. Nel tridente offensivo, infine, Pedro dovrebbe spuntarla su Felipe Anderson.

Come vedere Genoa-Lazio in diretta tv e in streaming

Genoa-Lazio è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Genoa-Lazio anche su Sky, che trasmette sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio è una squadra imprevedibile ma ultimamente con le squadre di medio-bassa classifica tende a sbagliare poco. E poi c’è il dato delle vittorie in trasferta: fuori casa la squadra di Sarri ha un ottimo rendimento, almeno nel girone di ritorno. Un successo dei biancocelesti, insomma, è da prendere in considerazione all’interno di un match da meno di tre gol complessivi, ormai una costante quando in campo c’è il Genoa di Blessin.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1