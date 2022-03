Milan-Empoli, le formazioni ufficiali | Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Milan-Empoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di San Siro. Le ultime dritte.

Una gara da non fallire per il Milan di Stefano Pioli che, dopo l’exploit di Napoli, ha tutta l’intenzione di consolidare la posizione di vertice: fondamentale, a tal proposito, conquistare i tre punti con un Empoli che, per non essere definitivamente inghiottito nelle sabbie mobili degli ultimi posti, ha bisogno di una prestazione importante. Ecco le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Rafael Leao; Giroud.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllan, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Milan-Empoli, il pronostico marcatori

La scelta sui possibili marcatori non può che ricadere su Rafa Leao: il portoghese è in grado di fare la differenza da un momento all’altro, e potrebbe trovare occasioni interessanti se i toscani dovessero esporsi ai contropiede, tenendo il baricentro alto. Occhio anche a Messias, che in questo genere di partite può dire la sua.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Empoli

Possibile giallo per Cacace, che potrebbe riscontrare non poche difficoltà ad imbrigliare le trame di gioco degli esterni di Pioli, con Bajrami che dovrebbe inquadrare lo specchio della porta in almeno due circostanza. Intriga anche l’opzione Kessié, con l’ivoriano apparso in crescita al “Maradona”.