Lazio-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Napoli è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:50: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – NAPOLI | domenica ore 20:50

Nel posticipo domenicale dell’Olimpico ci sono in ballo pezzi di scudetto e di quarto posto, tra due squadre attualmente in lotta per obiettivi differenti e che in settimana hanno detto addio all’Europa League quasi in contemporanea, eliminate rispettivamente da Porto e Barcellona. Quella tra Lazio e Napoli è una sfida che mette in palio punti pesanti e può essere benissimo considerata un possibile crocevia della stagione per entrambe.

Maurizio Sarri da questo momento in poi potrà tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato. Giovedì la sua Lazio non è riuscita a ribaltare il risultato di Oporto: ha evitato un’altra sconfitta con i lusitani solo all’ultimo secondo ma il 2-2 finale non è bastato per trascinare il match ai supplementari. Secondo pareggio in pochi giorni per i biancocelesti, che domenica si erano accontentati di un punto nell’ostica trasferta di Udine anche per via delle tante assenze con cui ha dovuto fare i conti il tecnico toscano. Capitolini sesti ad un punto dall’Atalanta (che ha una gara in meno) ma la Juventus e il quarto posto sono ancora più lontani dopo il successo bianconero contro l’Empoli. Immobile e compagni nel complesso ancora discontinui, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite tra le varie competizioni.

Non se la passa meglio il Napoli, che ha sì nove punti in più della Lazio, ma non vince dallo scorso 6 febbraio e dunque dalla trasferta di Venezia. Il pesantissimo 2-4 subito al “Maradona” contro il Barcellona è un duro colpo per le ambizioni e l’autostima della squadra di Luciano Spalletti, che però può approfittare dei passi falsi di Inter e Milan per ritrovare la vetta della classifica, eventualmente in coabitazione coi rossoneri di Pioli.

Lazio-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri ha recuperato due giocatori fondamentali come Pedro e Acerbi: dovrebbero entrambi partire dal 1′, con lo spagnolo che contende il posto nel tridente a Felipe Anderson. Immobile è apparso subito in gran forma dopo lo stop per via dell’influenza e di fianco a lui ci sarà anche Zaccagni, un valore aggiunto nelle ultime partite. A centrocampo Cataldi sembra in vantaggio su Leiva.

Dubbio Osimhen per Spalletti: l’attaccante nigeriano è uscito acciaccato giovedì sera nella sfida contro il Barcellona ma all’Olimpico dovrebbe stringere i denti. Difficile invece che rientri Anguissa, mentre Lobotka potrebbe entrare a gara in corso. Sulla trequarti Politano verrà preferito ad Elmas, troppo fumoso contro i blaugrana.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta tv e in streaming

Lazio-Napoli, in programma domenica alle 20:50 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

La gara d’andata finì con un rotondo 4-0 per il Napoli: nella città partenopea non ci fu storia, una prestazione pazzesca ma gli azzurri sono calati parecchio da quella partita. Sulla sfida dell’Olimpico potrebbero pesare le fatiche di Europa League e soprattutto il morale basso in seguito a due eliminazioni dolorose. Un pareggio, insomma, non sarebbe da escludere in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1