Salernitana-Milan, formazioni ufficiali | Pronostico marcatori e tiratori

Formazioni ufficiali Salernitana-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del match dell’Arechi. Le ultime dritte.

Il Milan per continuare a cullare il sogno scudetto, la Salernitana per alimentare l’ambizione di ritagliarsi un posto fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il testa-coda dell’Arechi è solo sulla carta un match già scritto. I granata, al di là del ribaltone della guida tecnica, sono in un discreto periodo di forma, e difronte al proprio pubblico venderanno cara la pelle. Diamo uno sguardo alla scelte dei due allenatori:

SALERNITANA (4-4-2): Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Kastanos, Radovanovic, Coulibaly, Ribery, Djuric, Bonazzoli

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Salernitana-Milan, pronostico marcatori

Giroud il grande favorito a mettere il suo sigillo, ma occhio a Rafa Leao, che sta vivendo un periodo di forma che definire entusiasmante sarebbe solo un eufemismo. Non è escluso che entrambe le bocche di fuoco di Mou possano trovare il goal, al netto di una difesa che comunque nelle ultime uscite stagionali ha ritrovato almeno in parte solidità e compattezza.

Salernitana-Milan, possibili ammoniti e tiratori

Come possibile tiratore, impossibile non menzionare Theo Hernandez, le cui sortite in zona goal sono ormai rinomate. Anche Ribery potrebbe trovare almeno una volta lo specchio della porta; rischio giallo per Dragusin, a cui sono affidate le chiavi di un reparto che dovrebbe andare in sofferenza.