Inter-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Milan è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

INTER – MILAN | sabato ore 18:00

Da qualche stagione il derby della Madonnina equivale ad un succulento scontro diretto per il titolo e nonostante manchino ancora molti mesi alla fine del campionato anche stavolta a San Siro la posta in palio è decisamente alta. Lo scorso anno, sempre a febbraio, proprio assicurandosi la stracittadina l’Inter poté cucirsi sul petto un primo pezzettino di scudetto: il 3-0 con cui la squadra allora guidata da Antonio Conte spazzò via il Milan diede infatti inizio alla fuga decisiva verso il tricolore.

Oggi le due milanesi sono separate da quattro punti, divario che potrebbe essere più ampio se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero avere la meglio sul Bologna nel recupero. Chi ci arriva meglio è senza ombra di dubbio la capolista, sulla scia della lunghissima striscia di risultati positivi che va avanti ormai da inizio dicembre. La sosta, tra l’altro, dovrebbe in teoria aver rigenerato l’Inter, apparsa un po’ a corto di fiato nella seconda metà di gennaio dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. C’era stato lo 0-0 con l’Atalanta, poi il successo ai supplementari contro l’Empoli in Coppa Italia ed infine il 2-1 contro il Venezia, match risolto al fotofinish dal colpo di testa vincente di Dzeko al termine di novanta minuti sofferti. Nel complesso, nelle ultime uscite la difesa nerazzurra non è stata perfetta come nelle gare precedenti ed anche i numeri offensivi sono calati.

Il mercato ha portato ad Inzaghi un attaccante di riserva come Caicedo – già allenato alla Lazio – oltre all’ex atalantino Gosens, che però non tornerà in campo prima di marzo. Calma quasi piatta invece in casa Milan, il cui unico arrivo è stato il giovane attaccante della Stella Rossa Lazetic. La truppa di Stefano Pioli è reduce dallo zero a zero nel big match con la Juventus: contro i bianconeri Ibrahimovic e compagni non erano riusciti a riscattare la beffarda sconfitta interna con lo Spezia allontanandosi ulteriormente dalla vetta.

Inter-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Lautaro Martinez è rientrato da poche ore dal Sudamerica, dove è stato impegnato con la sua Argentina nelle qualificazioni mondiali ma difficilmente Inzaghi deciderà di privarsene. Giocherà lui in coppia con Dzeko, anche se dalla panchina scalpitano Sanchez e Caicedo. Solito ballottaggio sulla fascia sinistra tra Dumfries e Darmian, con l’olandese favorito, mentre in difesa toccherà ai titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Dall’altro lato, Pioli non potrà contare su Ibrahimovic, che per via dell’infiammazione al tendine d’Achille salterà probabilmente anche la gara di Coppa Italia con la Lazio di mercoledì prossimo. Spazio dunque a Giroud, sostenuto da Saelemaekers, Diaz e Leao. Si rivede Kessié, tornato dall’impegno in Coppa d’Africa e potrebbe stringere i denti anche Tomori, che ha ormai smaltito l’infortunio ed in settimana si è allenato con i compagni.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e in streaming

Inter-Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

A San Siro si profila un derby infuocato, sul solco di quello dell’andata terminato in pareggio e con entrambe le squadre a segno. L’Inter sembra avere più certezze rispetto ai rossoneri, per i quali però è una sorta di ultima chiamata per rientrare in corsa per lo scudetto. Match potenzialmente nervoso (occhio ai cartellini) e movimentato, da almeno tre gol complessivi e coi nerazzurri leggermente favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAn (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Inter-Milan: chi vince? Inter

Pareggio

Milan View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1