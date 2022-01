Lazio-Empoli, formazioni ufficiali: pronostico marcatori e ammoniti

Lazio-Empoli: ecco le formazioni ufficiali della partita in programma alle 14,30. pronostico marcatori e ammoniti e dove vederla

Formazioni Ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, La Mantia

L’unica partita “Covid Free” di questo turno di Serie A. Lazio ed Empoli si sfidano all’Olimpico e sono alla ricerca di punti pesanti per il campionato. Sarri e Andreazzoli hanno fatto le proprie scelte. Che poi sono state quelle annunciate alla vigilia. Pochi dubbi per i due allenatori, che cercheranno di iniziare al meglio questo nuovo anno. Intanto, loro, sono fortunati nel non dover fare scelte di formazione senza dover pensare ai contagi.

Lazio-Empoli, come vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lazio-Empoli, in programma giovedì alle 14:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il nostro pronostico per il marcatore e per i possibili ammoniti

Ciro Immobile è uno di quelli che la porta la vede sempre. Guarito dal Covid, l’attaccante della Lazio potrebbe iniziare il nuovo anno con una rete importante, che potrebbe anche rilanciare le ambizioni di classifica della Lazio.

Sul taccuino del direttore di gara invece ci potrebbero finire da un lato Hysaj e dall’altro Luperto: quest’ultimo potrebbe avere delle difficoltà a tenere a bada le sgroppate di Immobile.