Russia-Croazia è la finale della Coppa Davis 2021: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming in chiaro.

Chi pensava di ritrovare nella finale della Coppa Davis 2021 i primi due tennisti al mondo è rimasto fortemente deluso. Nell’ultimo atto della ambita competizione tennistica per nazioni ci sarà invece il solo Daniil Medvedev. Che, come da pronostico, ha trascinato la Russia ad un passo dal titolo. Non c’è riuscito invece Novak Djokovic, eliminato in semifinale con la sua Serbia nella sfida tutta balcanica contro i croati. Decisivo ancora una volta il doppio, dove la coppia Mektic-Pavic si sta dimostrando praticamente ingiocabile. La Croazia, dunque, se la vedrà nella finalissima di Madrid con i russi, grandi favoriti della vigilia. Una delle due succederà nell’albo d’oro alla Spagna.

La Russia ci arriva dopo una semifinale con la Germania in cui è filato tutto liscio. Prima Rublev e poi Medvedev, rispettivamente numero 5 e 2 del ranking mondiale, hanno regolato in poco tempo i tedeschi, Koepfer e Struff, evitando così di giocare anche il doppio.

Per quanto riguarda la Croazia invece, c’è da registrare l’ennesima impresa di Borna Gojo, che da numero 279 al mondo ha compiuto due veri e propri miracoli sportivi superando prima l’azzurro Lorenzo Sonego nei quarti e poi ripetendosi contro il serbo Lajovic nella semifinale, costringendo così gli avversari del team croato a misurarsi con i fenomenali doppisti.

Come vedere Russia-Croazia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

I tre match validi per la finale della Coppa Davis tra Russia e Croazia saranno trasmessi domenica 5 dicembre a partire dalle 16:00 in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 212), il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis. Sarà possibile vedere le tre sfide (le due di singolare e una di doppio) in diretta streaming gratuita (ma solo per gli utenti che si registrano al sito) tramite il sito ufficiale di Supertennis, www.supertennis.tv.

Il pronostico

Si preannuncia un’appassionante battaglia. La Russia, favorita per la vittoria, dovrà cercare di non imitare la Serbia perdendo uno dei due match di singolare. Gojo stavolta non dovrebbe riuscire a spuntarla su Rublev: verosimilmente sarà questo il match decisivo che dovrebbe regalare l’Insalatiera ai russi.