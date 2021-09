Genoa-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Fiorentina è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

GENOA – FIORENTINA | sabato ore 15:00

È un altro Genoa quello degli ultimi due turni di campionato. Una squadra quasi trasformata rispetto a quella arrendevole ed fin troppo passiva che venne surclassata 4-0 dall’Inter all’esordio. I rossoblù, a onor del vero, avevano cambiato marcia già prima della sosta per le nazionali, mettendo alle strette il Napoli di Spalletti. La rete dell’azzurro Petagna allo scadere negò a Davide Ballardini e ai suoi uomini un punto che avrebbero meritato. Si sono però rifatti con gli interessi nella rocambolesca vittoria di Cagliari, la loro prima gioia stagionale, escludendo il successo ottenuto nel primo turno di Coppa Italia contro il Perugia.

In Sardegna è arrivata un’altra prova di carattere e per giunta contro una diretta concorrente per la salvezza. Sotto 2-0 a metà secondo tempo, il Genoa ha avuto la forza di rimontare con Destro e il nuovo acquisto Fares, subentrato a Sturaro ad inizio ripresa e subito determinante con un doppietta. Sarà interessante adesso vedere se Ballardini riuscirà a prendere le misure anche alla Fiorentina, la grande sorpresa di queste prime tre giornate.

La musica è cambiata con Vincenzo Italiano in panchina e i viola hanno vinto e convinto sia contro il Torino (2-1) che contro l’Atalanta, dimostrando di non avere nulla a che vedere con la squadra timorosa e rinunciataria della scorsa stagione. I gigliati hanno finalmente un’identità e possono contare su un Vlahovic sempre più scatenato. Con i due rigori trasformati a Bergamo il serbo ha toccato quota 30 gol in Serie A: tra quelli nati dal 2000 in poi, solo Haaland e Sancho ne hanno segnati di più nei cinque migliori campionati europei.

Genoa-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

L’ex Badelj dovrebbe riprendere posto in regia dopo aver superato il problema alla schiena. L’esperto centrocampista croato verrà supportato da Sturaro e dall’ex Nantes Touré. In attacco confermato Destro a fianco dell’inossidabile Pandev, vista l’indisponibilità del nuovo acquisto Caicedo. Sulla fascia sinistra spazio a Fares, decisivo nel successo di Cagliari. Dietro è ballottaggio tra Biraschi e Vanheusden.

Nella Fiorentina partirà per la prima volta dal 1′ Odriozola: già entrato a gara in corso a Bergamo, il terzino destro in prestito dal Real Madrid prenderà il posto dell’acciaccato Venuti. Tra i pali dovrebbe tornare Dragowski e al centro della difesa Italiano dovrà scegliere se continuare con Igor oppure dare fiducia ad uno tra Martinez Quarta e Nastasic. Un altro duello è tra Duncan e Castrovilli a centrocampo.

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Genoa-Fiorentina, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Sarà una Fiorentina carica a molla, quella che si presenterà a Marassi. E le condizioni per far bene anche a Genova – e prendersi altri tre punti – sembrano esserci eccome. Con ogni probabilità non sarà una gara a basso punteggio: il totale dei gol potrebbe essere superiore a due.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Touré, Fares; Destro, Pandev.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2