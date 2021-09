Liverpool-Milan, Champions League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Milan è una partita della prima giornata della fase a gironi della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LIVERPOOL – MILAN | mercoledì ore 21:00

L’astinenza da Champions League sta per terminare. Ancora qualche ora e il Milan potrà riascoltare la “musichetta” della competizione più importante e prestigiosa d’Europa. Perché tra i rossoneri e la coppa dalle grandi orecchie c’è sempre un feeling speciale – solamente il Real Madrid ne ha di più in bacheca – e i sette lunghi anni di “esilio forzato” sono stati intollerabili per qualsiasi tifoso del Diavolo.

Forse per questo motivo il caso – leggasi l’urna del sorteggio di Istanbul – ha apparecchiato un esordio che assomiglia di più ad una serata di gala per gli uomini di Stefano Pioli. Il Milan, infatti, ripartirà da Anfield Road, un luogo dal fascino assoluto che tuttavia non ha mai avuto occasione di visitare durante la sua storia ultracentenaria, in quanto il Liverpool fu affrontato solamente nelle due ben note finali 2005 e 2007 disputate in pieno ciclo ancelottiano: quella della leggendaria rimonta da 3-0 a 3-3 e quella della rivincita, ad Atene, firmata Pippo Inzaghi. Il capitano di quella squadra era Paolo Maldini, nel 2018 incaricato dalla nuova proprietà per riportare il club a calcare palcoscenici al lui più consoni. E l’attuale direttore dell’area tecnica ci sta riuscendo, lentamente, un passo alla volta, ma con progressi non indifferenti rispetto al grigiore delle stagioni passate.

Dopo la partenza a razzo in campionato – il Milan è a punteggio pieno insieme a Roma e Napoli, con tre vittorie in tre partite, un solo gol subito e un gioco abbastanza piacevole da vedere – arriva il primo, importantissimo, test europeo contro una formazione che sembra tornata quella spietata e di due anni fa, quando si aggiudicò la Premier League con mesi d’anticipo.

Le ultime notizie sulle formazioni

Zlatan Ibrahimovic non vedeva l’ora di giocare questa partita, ma dovrà accontentarsi di vederla da casa: lo svedese, rientrato domenica contro la Lazio – subito in gol contro i biancocelesti – deve fare i conti con un problema al tendine achilleo e Pioli ha preferito non rischiarlo. Il suo posto verrà preso da Rebic, che verosimilmente si alternerà con il nuovo acquisto Giroud, quest’ultimo guarito dal Covid. L’altro dubbio del tecnico emiliano riguarda Tonali: l’ex Brescia, tra i migliori nelle prime uscite dei rossoneri, non è al meglio e Bennacer è pronto a sostituirlo.

Dall’altra parte, Klopp è orientato a confermare in blocco la formazione che domenica scorsa ha travolto 3-0 il Leeds ad Elland Road. L’unica variazione riguarda il centrocampo, dove Henderson rimpiazzerà l’infortunato Elliott. Il tridente offensivo dei Reds sarà composto da Mané, Jota e Salah.

Come vedere Liverpool-Milan in diretta tv e streaming

Liverpool-Milan è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà ad Anfield Road, Liverpool, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Hd (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Liverpool-Milan è abbonarsi a Mediaset Infinity+, altra piattaforma che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

È un Milan in ottima salute quello che scenderà in campo ad Anfield: con la Lazio ha stupito sotto il profilo del gioco ma soprattutto della condizione fisica. Sarà questa la chiave per provare a tenere il passo di un Liverpool che si è completamente ritrovato. I Reds restano leggermente favoriti per la vittoria ma è ipotizzabile una gara divertente, da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Liverpool-Milan

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Rebić.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1