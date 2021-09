Milan-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Lazio è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MILAN – LAZIO | domenica ore 18:00

Con la visita a San Siro dei biancocelesti di Maurizio Sarri si apre una settimana caldissima per il Milan. Prima il test con la Lazio in campionato, poi l’affascinante ritorno dopo sette anni in Champions League contro il Liverpool e per giunta in un tempio come Anfield Road: prima volta in assoluto nella storia rossonera, visto che il Diavolo ha affrontato i Reds solamente nelle due finali 2005 e 2007. Infine, per non farsi mancare nulla, il big match con la Juventus allo Stadium. Sette giorni intensi, insomma, ma decisivi per valutare lo stato di salute degli uomini di Stefano Pioli, quest’anno chiamati a fare un ulteriore salto di qualità. I primi due impegni stagionali intanto hanno lasciato ottime impressioni, considerando soprattutto le assenze con cui è stato costretto a fare i conti l’allenatore emiliano: due su tutte, quelle di Kessié e Ibrahimovic. Cha, a quanto pare, si preparano a rientrare proprio contro la Lazio.

Sarebbero inevitabilmente due ottime notizie per il tecnico rossonero, che nel 4-1 contro il Cagliari prima della sosta ha potuto appurare come i suoi siano cresciuti in particolar modo in fase di possesso palla oltre che ovviamente sotto il profilo realizzativo.

Si può dire lo stesso dei capitolini, che dopo due giornate vantano il miglior attacco della Serie A con nove gol in appena 180′. Immobile e compagni sembrano aver già recepito i dettami tattici dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus e lo hanno dimostrato sia contro l’Empoli all’esordio (1-3) sia contro il malcapitato Spezia, maltrattato 6-1 all’Olimpico, con tanto di tripletta del cannoniere campano che continua invece a non avere molta fortuna con la maglia della nazionale.

Milan-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Kessie e Ibrahomovic sono tornati a disposizione, dicevamo, e la tentazione di schierarli dal primo minuto è tanta. Restano però in ballottaggio con Bennacer e Rebic, fermo restando che Pioli dovrà dosare le energie in vista delle gare con Liverpool e Juventus. In difesa Kjaer potrebbe essere una delle “vittime” del turnover, mentre sull’esterno destro d’attacco Pioli pensa anche a Florenzi. Tornato negativo Giroud dopo il virus ma difficilmente il francese verrà convocato.

Rebus Immobile nella Lazio: l’attaccante biancoceleste ha lasciato in anticipo il ritiro della nazionale per un problema muscolare e resta in dubbio per il match di San Siro. Per il resto sarà una Lazio molto simile a quella scesa in campo contro lo Spezia, con le uniche differenze di Marusic al posto di Lazzari e di Luiz Felipe al posto di Patric.

Come vedere Milan-Lazio in diretta tv e in streaming

Milan-Lazio, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Secondo quello che hanno raccontato le prime due giornate, Milan e Lazio scoppiano di salute e trovano molto spesso anche la via del gol. Qualche dubbio sui rossoneri per via del turnover in vista dell’impegno di Liverpool. A San Siro non è da escludere un pareggio in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2