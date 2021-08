I pronostici di calcio di giovedì 19 agosto, ancora 180′ minuti di preliminari ed avremo l’elenco completo dei club che prenderanno parte alla fase a gruppi della prossima Europa League. Un’edizione diversa rispetto alle precedenti, con 32 partecipanti invece di 48. D’altra parte, la nascita di una terza competizione Uefa, la Conference League, imponeva dei cambiamenti.

A rappresentare l’Italia saranno Napoli e Lazio, entrambe già qualificate ai gironi. Gli ultimi biglietti per salire sulla giostra li mettono a disposizione i playoff: venti squadre – molte delle quali “retrocesse” dalla Champions League – per dieci posti.

Partiamo da quelle più conosciute. Tra queste c’è il Galatasaray di Fatih Terim. Dopo la delusione patita nel preliminare Champions con il Psv Eindhoven, il club turco si è riscattato in Europa League superando l’ostacolo St. Johnstone ma dovrà fare molta attenzione ai danesi del Randers, a sorpresa primi in classifica in Superligaen. Non dovrebbe esserci storia tra Slavia Praga e Legia Varsavia.

Eviteranno con ogni probabilità la sconfitta Anversa e Rapid Vienna, che fronteggeranno rispettivamente Omonia Nicosia e Zorya Luhansk.

Pronostici Conference League

In campo oltre quaranta squadre nell’andata dei playoff che decideranno la composizione degli otto gironi. È il turno in cui entrano in gioco i club provenienti dai maggiori campionati europei. Tocca a Tottenham, Rennes, Union Berlino. Oltre, ovviamente, alla Roma di José Mourinho. Che non è stata fortunatissima al momento del sorteggio: i giallorossi avrebbero potuto incontrare formazioni decisamente meno competitive del Trabzonspor.

I turchi, infatti, nell’ultimo mercato hanno fatto incetta di vecchie conoscenze della nostra Serie A, su tutti l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. La Roma, tra l’altro, ritroverà anche due suoi ex giocatori, Bruno Peres e Gervinho.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Basilea vincente e almeno tre gol complessivi in Basilea-Hammarby, Europa League, ore 19:30

Pronostici: Vincenti

Slavia Praga (in Slavia Praga-Legia Varsavia, Europa League, ore 19:00)

Fenerbahçe (in Fenerbahçe-HJK, Europa League, ore 20:45)

Olympiakos (in Olympiakos-Slovan Bratislava, Europa League, ore 21:00)

Feyenoord (in Feyenoord-Elfsborg, Conference League, ore 20:00)

Rennes (in Rennes-Rosenborg, Conference League, ore 20:00)

Tottenham (in Paços de Ferreira-Tottenham, Conference League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Randers-Galatasaray, Europa League, ore 19:00

NS Mura-Sturm Graz, Europa League, ore 21:00

Rangers-Alashkert, Europa League, ore 21:00

Zalgiris-Bodo Glimt, Conference League, ore 19:00

Anderlecht-Vitesse, Conference League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

Omonia Nicosia-Anversa, Europa League, ore 19:00

Slavia Praga-Legia Varsavia, Europa League, ore 19:00

Viktoria Plzen-Cska Sofia, Conference League, ore 19:00

Trabzonspor-Roma, Conference League, ore 19:30

Sivasspor-Copenaghen, Conference League, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Trabzonspor-Roma, Conference League, ore 19:30