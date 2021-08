Crotone-Brescia, Coppa Italia: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Crotone-Brescia è una gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia: ecco dove vederla in chiaro, in streaming, e i pronostici

CROTONE – BRESCIA | lunedì ore 17:45

Due squadre che hanno lo stesso obiettivo: quello di cercare la promozione in Serie A. Il Crotone, retrocesso, ha affidato la panchina a Francesco Modesto; il Brescia di Cellino invece ha deciso di affidarsi a Pippo Inzaghi, che dopo due stagioni al Benevento (la prima col record di punti proprio nella serie cadetta) ha lasciato la Campania per accettare l’offerta delle Rondinelle. Quella di questo pomeriggio in Calabria sarà quindi una partita aperta a qualsiasi risultato. Le due squadre, comunque, pensano poco alla coppa nazionale ma sicuramente non hanno nessuna intenzione di iniziare la stagione con una sconfitta. Sarà comunque un banco di prova per entrambe. E sarà un test per capire a che punto si è avanti nella preparazione.

Come vedere Crotone-Brescia in diretta tv in chiaro e streaming

Crotone-Brescia, gara valida per la Coppa Italia, sarà giocata questo pomeriggio, lunedì 16 agosto, alle ore 17:45. Quelle di questo turno saranno partite secche, e in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

La Coppa Italia, da quest’anno, è esclusiva Mediaset. Che ha deciso di far vedere in diretta tv e in chiaro tutte le partite di questo turno. La gara di oggi, in diretta, sarà trasmessa da Canale 20 (tasto 20 del telecomando). In streaming sarà possibile seguirla su Mediaset Play.

Il pronostico

Una gara che vede almeno un gol per parte. Il Brescia sembra anche favorito. Ma non è escluso un pareggio alla fine dei 90 minuti e la partita, di conseguenza, potrebbe anche trascinarsi ai supplementari.

Le probabili formazioni di Crotone-Brescia

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Vulic, Molina; Borello, Rojas; Mulattieri.

BRESCIA (4-3-3): Perilli; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; van de Looi, Andreoli, Tramoni; Spalek, Ayé, Bajic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1