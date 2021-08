I pronostici di calcio di sabato 7 agosto | Community Shield e tanto altro

I pronostici di calcio di sabato 7 agosto, in Inghilterra si assegna il primo trofeo stagionale, il Community Shield. Ma il programma della giornata è molto denso, pieno zeppo di importanti appuntamenti in tutta Europa.

Saranno Leicester e Manchester City a contendersi il primo titolo del calcio inglese nella stagione 2021-22. A Wembley, alle 18:15, Pep Guardiola proverà ad iniziare con il piede giusto e mettersi definitivamente alle spalle la delusione patita nella finale di Champions League. Sono in cerca di riscatto anche i Foxes di Brendan Rodgers, che per il secondo anno consecutivo hanno perso qualificazione alla massima competizione continentale all’ultima giornata. Un match che arriva forse troppo presto per entrambe, visto che molti titolari sono rientrati in gruppo solo da qualche giorno.

L’altro trofeo che si assegna oggi è la Supercoppa d’Olanda. Il Psv Eindhoven tenterà di soffiarla al favoritissimo Ajax di ten Hag, in una partita che si preannuncia spettacolare.

Pronostici: ci sono pure Ligue 1 e Coppa di Germania

Ieri è cominciata ufficialmente la Ligue 1 con l’anticipo tra Monaco e Nantes. Stasera invece tocca a due assolute protagoniste del campionato francese, PSG e Lione. Occhi puntati soprattutto sui parigini, che sembrano ad un passo dal colpo Messi. In Germania, invece, si continua con il primo turno di coppa nazionale: in campo Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen.

Ma sarà anche un sabato di amichevoli e di Coppa Italia. Test importanti per Lazio, Atalanta e Roma, mentre in coppa debuttano Ternana, Avellino, Como e Catanzaro. Infine la Championship, la cadetteria inglese, con ben nove gare in calendario.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Troyes-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Pronostici: Vincenti

Lione (in Lione-Brest, Ligue 1, ore 17:00)

Lazio o pareggio (in Twente-Lazio, amichevole, ore 19:30)

Lipsia (in Sandhausen-Lipsia, Coppa di Germania, ore 15:30)

Sheffield United (in Sheffield United-Birmingham City, Championship, ore 21:00)

Ternana (in Ternana-Avellino, Coppa Italia, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Wehen Wiesbaden-Borussia Dortmund, Coppa di Germania, ore 20:45

Como-Catanzaro, Coppa Italia, ore 19:00

West Ham-Atalanta, amichevole, ore 16:00

Betis-Roma, amichevole, ore 22:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-West Bromwich, Championship, ore 20:45

Ajax-Psv, Supercoppa olandese, ore 20:00

Sampdoria-Verona, amichevole, ore 19:00

Preston North End-Hull City, Championship, ore 16:00

Il “clamoroso”

Pareggio e almeno un gol per parte in Leicester-Manchester City, Community Shield, ore 18:15