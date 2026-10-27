Pronostico Parma-Udinese: il momento no suggerisce questa giocata

Parma-Udinese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Situazione indubbiamente complicata, sia per l’una che per l’altra. Ben fotografata dalla classifica: entrambe a quota 4 punti, bottino miserrimo dopo 8 giornate di campionato e che per adesso non consente né al Parma né all’Udinese di allontanarsi dalla zona retrocessione (sono rispettivamente penultima e quartultima, tenendo conto della differenza reti). Gli emiliani hanno cambiato allenatore durante l’ultima sosta per le nazionali, affidandosi alla pragmaticità di Alberto Gilardino e interrompendo in corso d’opera il progetto con lo spagnolo Carlos Cuesta, ma l’allontanamento dell’ex collaboratore di Mikel Arteta non ha (ancora) dato i frutti sperati: con Gilardino al timone il Parma ha perso tre gare su tre (Inter, Torino e Lazio) e non ha portato a casa neppure un punto.

Qualcosa di diverso, però, si è visto sabato scorso a Roma contro la Lazio – una delle due capoliste di questa Serie A – soprattutto nel primo tempo, ben giocato dai rossoblù, i quali hanno pure avuto la possibilità di rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

Davanti manca concretezza – con 5 gol segnati quello del Parma è l’attacco meno prolifico – ed anche nella fase di non possesso le cose non funzionano a dovere (15 reti incassate). Tradotto: Gilardino ha parecchio da lavorare per fare in modo che questa squadra riesca a trovare fiducia, solidità e continuità di rendimento.

Il filotto negativo dei friulani

Che l’Udinese abbia gli stessi punti del Parma forse fa ancora più notizia, dal momento che i friulani sembrano decisamente involuti rispetto alla passata stagione, senza aver fatto rivoluzioni nel mercato. Una serie di clamorosi errori individuali sta condannando i bianconeri, che con 18 gol subiti devono fare i conti con la seconda difesa più perforata. Con il Milan, domenica scorsa, la squadra di Kosta Runjaic ha rimediato la sesta sconfitta consecutiva – filotto che riporta un preoccupante punteggio complessivo di 5 a 15 – in una partita, terminata 2-0 per gli ospiti, in cui non ha mai dato la sensazione di poter realmente impensierire i rossoneri, limitandosi a 0.55 xG prodotti (nonostante i 5 tiri in porta).

Runjaic rimane in bilico e a Parma spera di poter contare dal 1′ sulla qualità del rientrante Zaniolo, da valutare invece le condizioni di Solet per la difesa. I dubbi di Gilardino riguardano principalmente l’attacco, con Lontani che dovrebbe essere preferito a Touré.

Come vedere Parma-Udinese in diretta tv e streaming

Parma-Udinese, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

I friulani hanno probabilmente qualcosa in più sul piano della qualità individuale, soprattutto se Zaniolo dovesse partire dal 1′, ma gli errori difensivi e la scarsa incisività offensiva rendono complicato fidarsi della squadra di Runjaic. Dall’altra parte, Gilardino ha bisogno di tempo per dare un’identità al Parma, che continua a pagare soprattutto la mancanza di concretezza sotto porta: appena 5 reti segnate in otto giornate.

I numeri suggeriscono una gara equilibrata, nella quale potrebbe prevalere la prudenza. Il Parma ha infatti bisogno di interrompere la serie negativa e proverà a sfruttare il fattore campo, mentre l’Udinese non può permettersi un’altra sconfitta, che aggraverebbe ulteriormente una crisi già preoccupante. Attenzione, inoltre, al dato storico: il Parma ha mantenuto la porta inviolata in 12 delle 26 partite casalinghe di Serie A contro i friulani.

Punteremmo sulla doppia chance esterna, abbinata all’Under 3.5. Il pareggio appare un esito credibile, considerando le difficoltà offensive del Parma e il momento psicologicamente delicato che sta attraversando l’Udinese. L’X2, invece, si basa soprattutto sulla maggiore qualità potenziale della rosa a disposizione di Runjaic, pur senza ignorare il peso non indifferente dei sei KO consecutivi.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1